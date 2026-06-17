Дрон РФ поразил конно-спортивную школу в Сумской области: погибли лошади (фото)

В Сумской области российский беспилотник атаковал территорию конно-спортивной школы. В результате удара по конюшням погибли лошади; по предварительным данным, сотрудники учреждения не пострадали.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Дрон попал прямо в конюшню, в результате чего часть стены обрушилась.

"Россияне сознательно нанесли удар по гражданскому объекту, где ежедневно занимались дети-воспитанники школы", — заявил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что российские беспилотники также нанесли удары по отделению доставки. По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате удара по конно-спортивной школе погибли три лошади. Пожары в обоих местах попадания ударов локализованы. Также повреждены крыша и стены зданий. Другие последствия ударов пока устанавливаются.

Відео дня

В администрации также сообщили, что за сутки в Сумской области в результате российских обстрелов пострадали семь человек. Ранения получили трое жителей Белопольской общины после попадания дрона вблизи автомобиля, а также четверо жителей Тростянецкой общины, среди которых 11-летняя девочка. Кроме того, в больницу обратился 70-летний мужчина, получивший травмы во время атаки беспилотника в Середино-Будской общине в ночь на 15 июня.

По данным Сумской областной государственной администрации, с утра 16 по утро 17 июня российские войска совершили 55 обстрелов 24 населенных пунктов в 12 общинах области. Больше всего ударов было зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг применял артиллерию, FPV-дроны, беспилотники и управляемые авиационные бомбы.

В результате атак в населенных пунктах области были повреждены и разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены нежилые помещения и объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, за сутки из приграничных населенных пунктов области эвакуировали 51 человека. Воздушная тревога в Сумской области длилась 17 часов 30 минут.

В результате массированной российской атаки на Киев 15 июня серьезным разрушениям подвергся один из самых известных рынков столицы возле станции метро "Почайна", который многие киевляне до сих пор называют "Петровкой". На территории рынка были разрушены павильоны и выгорели целые торговые ряды.

В ночь на 15 июня российские войска нанесли удар по Украине, запустив 70 ракет и 611 беспилотников. Основной удар пришелся на Киев, где попадания и пожары были зафиксированы в 50 точках почти во всех районах столицы. По состоянию на 12:00 было известно о пяти погибших и 35 пострадавших, среди которых была беременная женщина.