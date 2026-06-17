Дрон РФ влучив у кінно-спортивну школу на Сумщині: загинули коні (фото)

У Сумській області російський безпілотник атакував територію кінно-спортивної школи. Унаслідок удару по стайнях загинули коні, працівники закладу, за попередніми даними, не постраждали.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Дрон влучив безпосередньо у стайні, через що частина стіни обвалилася.

“Росіяни свідомо вдарили по цивільному об'єкту, де щодня займалися діти-вихованці школи”, — заявив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що російські безпілотники також завдали ударів по відділенню доставки. За попередніми даними, постраждалих немає.

Унаслідок удару по кінно-спортивній школі загинули троє коней. Пожежі на обох місцях влучань локалізували. Також пошкоджено дах і стіни будівель. Інші наслідки ударів ще встановлюють.

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В адміністрації також повідомили, що протягом доби на Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждали семеро людей. Поранення дістали троє мешканців Білопільської громади після влучання дрона поблизу автомобіля, а також четверо жителів Тростянецької громади, серед яких 11-річна дівчинка. Крім того, до лікарні звернувся 70-річний чоловік, який був травмований під час атаки безпілотника в Середино-Будській громаді в ніч на 15 червня.

За даними Сумської ОВА, з ранку 16 до ранку 17 червня російські війська здійснили 55 обстрілів 24 населених пунктів у 12 громадах області. Найбільше ударів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атак у громадах області пошкоджено та зруйновано житлові будинки, господарські споруди, автомобілі й об’єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено нежитлові приміщення та об’єкт цивільної інфраструктури.

Також за добу з прикордонних громад області евакуювали 51 людину. Повітряна тривога на Сумщині тривала 17 годин 30 хвилин.

Унаслідок масованої російської атаки на Київ 15 червня серйозних руйнувань зазнав один із найвідоміших ринків столиці біля станції метро "Почайна", який багато киян досі називають "Петрівкою". На території ринку знищено павільйони та вигоріли цілі торгові ряди.

У ніч на 15 червня російські війська атакували Україну 70 ракетами та 611 безпілотниками. Основний удар припав на Київ, де влучання й пожежі зафіксували у 50 локаціях майже в усіх районах столиці. Станом на 12:00 було відомо про п’ятьох загиблих і 35 постраждалих, серед яких вагітна жінка.