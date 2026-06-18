Украина вернула более 500 тел погибших: в Координационном штабе сообщили подробности

В Украину в результате репатриационных мероприятий были возвращены тела 522 погибших. По утверждению российской стороны, они принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Тела удалось вернуть благодаря совместной работе сотрудников Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

После возвращения тел следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных.

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В Координационном штабе также выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в этом процессе. Отдельно поблагодарили военнослужащих ВСУ, которые обеспечивают перевозку репатриированных в специализированные государственные учреждения и передачу тел представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Россия тормозит процесс обмена военнопленными, а затем обвиняет в этом Украину.

По его словам, в ходе подготовки обмена в формате "1000 на 1000" украинская сторона выполнила все необходимые процедуры и была готова провести его в кратчайшие сроки.

Лубинец также раскритиковал Международный комитет Красного Креста за недостаточно активную реакцию на факты пыток украинских военнопленных в РФ. Он подчеркнул, что организация должна поднимать этот вопрос на международном уровне.

5 июня Украина и Россия провели обмен пленными в формате 185 на 185. Домой также вернулся один гражданский. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Большинство из них находились в плену с 2022 года, в частности защитники Мариуполя и "Азовстали". По возвращении они пройдут медицинское обследование, лечение и реабилитацию.