Україна повернула понад 500 тіл загиблих: у Коордштабі повідомили деталі

В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 522 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Тіла вдалося повернути завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони України.

Після повернення тіл слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих.

У Координаційному штабі також висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння процесу. Окремо подякували військовослужбовцям ЗСУ, які забезпечують перевезення репатрійованих до спеціалізованих державних установ та передачу тіл представникам правоохоронних органів і судово-медичної експертизи.

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Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Росія гальмує процес обміну військовополоненими, а потім звинувачує в цьому Україну.

За його словами, під час підготовки обміну у форматі "1000 на 1000" українська сторона виконала всі необхідні процедури та була готова провести його в найкоротші строки.

Лубінець також розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за недостатньо активну реакцію на факти тортур українських військовополонених у РФ. Він наголосив, що організація має порушувати це питання на міжнародному рівні.

5 червня Україна та Росія провели обмін полоненими у форматі 185 на 185. Додому також повернувся один цивільний. Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Більшість із них перебували в полоні з 2022 року, зокрема захисники Маріуполя та "Азовсталі". Після повернення вони пройдуть медичний огляд, лікування та реабілітацію.