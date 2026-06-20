Сегодня ночью и в ближайшее время: РФ подготовилась к новому массированному удару, — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится нанести массированный удар по территории Украины. Глава государства призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Президент отмечает, что Вооружённые силы РФ в течение дня нанесли удары с использованием дронов и кассетных боеприпасов по ряду регионов Украины. Об этом говорится в видеообращении главы государства.

"Сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги. Россияне подготовились к массированному удару", — заявил Зеленский, призвав украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в течение ночи и следующих нескольких дней.

Кроме того, президент добавил, что украинская сторона предложила главе РФ Владимиру Путину все "реальные форматы и возможности". По словам главы государства, Киев готов к прямому и честному диалогу.

Відео дня

"Наше предложение о встрече — предложение Путину — о прямом и честном разговоре в формате "Украина — Россия" при поддержке партнеров — остается в силе. И это важно для того, чтобы война все-таки закончилась миром", — подытожил Зеленский.

Ранее "Фокус" сообщал о том, что Зеленский назвал главную цель Путина в этой войне. Зеленский убежден, что глава РФ боится возвращения российских военных домой.

Впоследствии стало известно, что в Беларуси ретрансляторы корректируют огонь по Украине. Президент Зеленский добавил, что скептически относится к нежеланию Александра Лукашенко быть втянутым в войну.