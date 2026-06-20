Цієї ночі та найближчим часом: РФ підготувалася до нового масованого удару, — Зеленський (відео)

Український президент Володимир Зеленський заявив, що РФ готується до нанесення масованого удару по території України. Глава держави закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Президент відзначає, що ЗС РФ здійснили атаки з використанням дронів і КАБів по низці регіонів України протягом дня. Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

"Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росіяни підготувались до масованого удару", — заявив Зеленський, закликаючи українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги протягом ночі та наступних кілька днів.

Також президент додав, що українська сторона запропонувала главі РФ Володимиру Путіну всі "реальні формати та можливості". За словами глави держави, Київ готовий до прямої та чесної розмови.

Відео дня

"Наша пропозиція зустрічі – пропозиція Путіну – прямої і чесної розмови у форматі Україна – Росія за підтримки партнерів – залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром", — резюмував Зеленський.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Зеленський назвав головну мету Путіна у війні. Зеленський переконаний, що глава РФ боїться повернення додому російських військових.

Згодом стало відомо, що в Білорусі ретранслятори коригують вогонь по Україні. Президент Зеленський додав, що скептично оцінює небажання Олександра Лукашенка бути втягнутим у війну.