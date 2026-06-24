Кадровая чистка Трампа: в США уволили генерала, связанного с поддержкой Украины

Главнокомандующий армией США в Европе генерал Кристофер Донахью досрочно покинет военную службу. Он объявит о своей отставке 24 июня.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, решение было принято в рамках кадровых перестановок, проводимых министром обороны США Питом Хегсетом.

Донагью считают одним из ключевых американских военных, которые помогали координировать поддержку Украины в войне против России. Он покидает свой пост всего через два месяца после увольнения начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа, что вызвало недовольство среди военных.

Отставка происходит на фоне подготовки Пентагона к сокращению уровня военного командования в Европе и призывов президента США Дональда Трампа к европейским союзникам взять на себя большую ответственность за собственную оборону и войну в Украине.

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Причины отстранения Донагью официально не объяснили. В то же время Хегсет ранее критиковал действия администрации Джо Байдена во время вывода американских войск из Афганистана и поручил расследовать обстоятельства этой операции.

Генерал Донагью известен тем, что стал последним американским военным, покинувшим Афганистан после завершения вывода войск в 2021 году. За более чем 20 лет службы он участвовал в боевых операциях в Ираке, Сирии и других зонах конфликтов.

Как сообщает Financial Times, об увольнении Донагью ранее также писало издание The Atlantic. Ожидается, что официально он завершит службу в июле.

Напомним, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии и главы правительства. По его словам, он уже сообщил о своём решении королю и пообещал поддержать своего преемника после передачи власти.

В июне в отставку также ушел министр обороны Великобритании Джон Хили. Причиной стали разногласия с правительством Кира Стармера по поводу уровня финансирования обороны. Хили выступал за увеличение военных расходов и усиление поддержки Украины, в частности путем ускорения поставок систем ПВО.