Кадрова чистка Трампа: у США прибрали генерала, пов'язаного з підтримкою України

Головнокомандувач армії США в Європі генерал Крістофер Донаг’ю достроково залишить військову службу. Він оголосить про свою відставку 24 червня.

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За даними видання, рішення ухвалили в межах кадрових змін, які проводить міністр оборони США Піт Гегсет.

Донаг’ю вважають одним із ключових американських військових, які допомагали координувати підтримку України у війні проти Росії. Він залишає посаду лише через два місяці після звільнення начальника штабу армії США генерала Ренді Джорджа, що викликало невдоволення серед військових.

Відставка відбувається на тлі підготовки Пентагону до зниження рівня військового командування в Європі та закликів президента США Дональда Трампа до європейських союзників взяти на себе більше відповідальності за власну оборону і війну в Україні.

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Причини усунення Донаг’ю офіційно не пояснили. Водночас Гегсет раніше критикував дії адміністрації Джо Байдена під час виведення американських військ з Афганістану та доручив розслідувати обставини цієї операції.

Генерал Донаг’ю відомий тим, що став останнім американським військовим, який залишив Афганістан після завершення виведення військ у 2021 році. За понад 20 років служби він брав участь у бойових операціях в Іраку, Сирії та інших зонах конфліктів.

Як повідомляє Financial Times, про звільнення Донаг’ю раніше також писало видання The Atlantic. Очікується, що офіційно він завершить службу в липні.

Нагадаємо, 22 червня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про відставку з посади лідера Лейбористської партії та глави уряду. За його словами, він уже повідомив про своє рішення короля та пообіцяв підтримати свого наступника після передачі влади.

У червні у відставку також пішов міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Причиною стали розбіжності з урядом Кіра Стармера щодо рівня фінансування оборони. Гілі виступав за збільшення військових витрат і посилення підтримки України, зокрема шляхом швидшого постачання систем ППО.