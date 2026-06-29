Несмотря на инциденты с НАТО: глава МИД Эстонии поддержал удары украинских дронов по России

Украинские беспилотники, которые иногда из-за российских средств радиоэлектронной борьбы попадают на территорию стран НАТО, являются приемлемой платой за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам. Такую позицию высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на интервью главы МИД Эстонии.

По словам Цахкны, Эстония не одобряет случаи падения украинских дронов на своей территории, однако не призывает Украину прекратить такие атаки.

"Конечно, мы не рады этим инцидентам. Но мы не призываем Украину остановиться", — сказал он.

Министр добавил, что удары по российским объектам "наносят удар по жизненно важной артерии Путина".

В последние месяцы Украина значительно активизировала удары с большого расстояния с помощью беспилотников и ракет по целям на территории России. В ответ российская сторона более активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, из-за чего отдельные украинские дроны, в частности те, что летят в направлении Санкт-Петербурга, сбиваются с курса и падают на территории стран НАТО.

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На прошлой неделе в Эстонии обнаружили украинский беспилотник с неразорвавшейся боевой частью весом 5 кг. Кроме того, в этом году подобные случаи фиксировались в Литве и Финляндии.

Цахкна назвал безосновательными обвинения России в адрес стран Балтии в якобы причастности к этим ударам. По его словам, Кремль все больше обеспокоен последствиями украинских атак, особенно из-за их влияния на российскую экономику и экспорт нефти через Балтийское море.

"Настроение вокруг Путина изменилось за последние два с половиной месяца. Оно уже не такое оптимистичное. Главная причина — экономика, всё из-за этих серьёзных ударов", — сказал министр.

В то же время глава МИД Эстонии считает, что говорить о готовности Владимира Путина к переговорам пока рано. Он также раскритиковал попытки отдельных европейских стран наладить диалог с Москвой, заявив, что Кремль использует такие контакты, чтобы выиграть время и посеять разногласия среди союзников Украины. По его мнению, прежде чем назначать представителя ЕС для возможных переговоров с Россией, страны Союза должны сначала согласовать общую позицию.

Напомним, в ночь на 27 июня ракеты "Фламинго" поразили одно из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса в Волгограде.

Кроме того, ранее беспилотники атаковали завод в российском Новомосковске, после чего в городе возникли перебои с электроснабжением.