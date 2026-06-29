Попри інциденти з НАТО: глава МЗС Естонії підтримав удари українських дронів по Росії

Українські безпілотники, які іноді через російські засоби радіоелектронної боротьби потрапляють на територію країн НАТО, є прийнятною ціною за удари по російських нафтопереробних заводах і військових об’єктах. Таку позицію висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на інтерв’ю глави естонського МЗС.

За словами Цахкни, Естонія не схвалює випадки падіння українських дронів на своїй території, однак не закликає Україну припиняти такі атаки.

“Звісно, ми не раді цим інцидентам. Але ми не говоримо Україні зупинитися”, — сказав він.

Міністр додав, що удари по російських об’єктах “б’ють по життєво важливій артерії Путіна”.

Останніми місяцями Україна значно посилила далекобійні удари безпілотниками та ракетами по цілях у Росії. У відповідь російська сторона активніше застосовує засоби радіоелектронної боротьби, через що окремі українські дрони, зокрема ті, що летять у напрямку Санкт-Петербурга, збиваються з курсу та падають на території країн НАТО.

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Минулого тижня в Естонії виявили український безпілотник із нерозірваною бойовою частиною вагою 5 кг. Також цього року такі випадки фіксували в Литві та Фінляндії.

Цахкна назвав безпідставними звинувачення Росії на адресу країн Балтії в нібито причетності до цих ударів. За його словами, Кремль дедалі більше занепокоєний наслідками українських атак, особливо через їхній вплив на російську економіку та експорт нафти через Балтійське море.

“Тон навколо Путіна змінився за останні два з половиною місяці. Він уже не такий оптимістичний. Головна причина — економіка, все через ці глибокі удари”, — сказав міністр.

Водночас глава МЗС Естонії вважає, що говорити про готовність Володимира Путіна до переговорів поки зарано. Він також розкритикував спроби окремих європейських країн налагодити діалог із Москвою, заявивши, що Кремль використовує такі контакти, щоб виграти час і посіяти розбіжності серед союзників України. На його думку, перед тим як визначати представника ЄС для можливих переговорів із Росією, країни Союзу мають спочатку узгодити спільну позицію.

Нагадаємо, у ніч проти 27 червня ракети "Фламінго" влучили по одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу у Волгограді.

Також раніше безпілотники атакували завод у російському Новомосковську, після чого в місті виникли перебої з електропостачанням.