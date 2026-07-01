Мост Мариуполь — Донецк разрушен: оккупантам пришлось срочно изменить маршрут

На временно оккупированной территории ночью был разрушен мост на трассе Мариуполь — Донецк вблизи села Кременовка. Автомобильное движение в направлении Донецка через этот мост полностью прекращено.

Об этом сообщил руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, мост на трассе Н-20/Р-280, который уже был поврежден ранее, ночью подвергся серьезным разрушениям и фактически полностью разрушен.

"Мост на трассе Мариуполь — Донецк (Н-20/Р-280) в районе Кременовки, который уже был повреждён ударами ранее, сегодня добили. Пока данные предварительные, но мост получил критические повреждения ночью, что привело к его полному разрушению", — сообщил Андрющенко.

На опубликованных фотографиях видно, что пролет моста обрушился вниз. Оккупационные власти перенаправили транспорт через село Кременовка. Такой объезд удлиняет маршрут как минимум на 15–20 километров.

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На данный момент автотранспорт из Мариуполя в направлении Донецка через мост не пропускают. Объезд организован через Кременовку.

Схема объездного маршрута в связи с разрушением моста Мариуполь–Донецк Фото: Андрющенко Time

Напомним, в последнее время в различных регионах России регулярно поступают сообщения о взрывах на фоне атак беспилотников. Так, в ночь на 16 марта в Краснодарском крае дроны атаковали нефтебазу в Лабинске, что привело к масштабному пожару. Также взрывы раздавались над регионом и вблизи Москвы во время работы российской ПВО.

Кроме того, взрывы регулярно происходят после ударов по военным объектам во временно оккупированном Довжанске Луганской области. После попаданий по складам боеприпасов начинается детонация, сопровождающаяся серией мощных взрывов и значительными разрушениями.