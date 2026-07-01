Міст Маріуполь — Донецьк знищено: окупантам довелося терміново змінювати маршрут

На тимчасово окупованій території вночі зруйнували міст на трасі Маріуполь — Донецьк поблизу села Кременівка. Автомобільний рух у напрямку Донецька через нього повністю припинено.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, міст на трасі Н-20/Р-280, який уже був пошкоджений раніше, вночі зазнав критичних руйнувань і фактично повністю зруйнований.

“Міст на трасі Маріуполь — Донецьк (Н-20/Р-280) в районі Кременівки, який уже був пошкоджений ударами раніше, сьогодні добивали. Поки обережні дані, міст отримав критичні пошкодження вночі до стану повної руйнації”, — повідомив Андрющенко.

На оприлюднених фото видно, що проліт мосту впав униз. Окупаційна влада перенаправила транспорт через село Кременівка. Такий об'їзд збільшує маршрут щонайменше на 15–20 кілометрів.

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Станом на зараз автотранспорт із Маріуполя у напрямку Донецька через міст не пропускають. Об'їзд організовано через Кременівку.

Схема об'їзду через руйнацію моста Маріуполь-Донецьк Фото: Андрющенко Time

Нагадаємо, останнім часом у різних регіонах Росії регулярно повідомляють про вибухи на тлі атак безпілотників. Так, у ніч на 16 березня в Краснодарському краї дрони атакували нафтобазу в Лабінську, що призвело до масштабної пожежі. Також вибухи лунали над регіоном і поблизу Москви під час роботи російської ППО.

Крім того, вибухи регулярно стаються після ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Довжанську Луганської області. Після влучань по складах боєприпасів починається детонація, яка супроводжується серією потужних вибухів і значними руйнуваннями.