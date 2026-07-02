Z-блогеры сообщили о потере вертолета Ка-52: возможно, погиб пилот

Российские Z-блогеры заявили о потере боевого ударного вертолёта Ка-52. Других подробностей об обстоятельствах инцидента они не привели.

Об этом сообщили российские Z-блогеры.

На момент публикации официального подтверждения этой информации со стороны российских властей нет.

Z-блогеры также публикуют сообщения с выражением соболезнований, что может свидетельствовать о вероятной гибели пилота.

Подробности об обстоятельствах заявленной потери вертолёта пока отсутствуют.

Сообщение российского Z-блогера о потере Ка-52 также распространил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. Он опубликовал соответствующий пост в своём Telegram-канале, обратив внимание на сообщение российской стороны о потере боевого вертолёта.

Пост в канале российского Z-блогера Фото: Скриншот

Характеристики устройства

Ка-52 "Аллигатор" — это российский двухместный разведывательно-ударный вертолёт, предназначенный для поражения бронетехники, живой силы и воздушных целей, а также для ведения разведки и координации действий других боевых машин.

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Он оснащён двумя соосными винтами, может эксплуатироваться днём и ночью, а также в сложных погодных условиях. Максимальная скорость вертолёта составляет около 300 км/ч, а дальность полёта — примерно 460 км.

В составе Воздушно-космических сил РФ насчитывается более 130 вертолетов Ка-52, а всего было изготовлено более 196 таких машин.

Напомним, 1 июля Служба безопасности Украины сообщила об ударе беспилотниками по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. По данным спецслужбы, было подтверждено пять попаданий в ангары, где, по предварительной информации, могли находиться истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в одном из ангаров возник пожар.

В конце апреля Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о нанесении удара с помощью дронов по российским вертолётам Ми-17 и Ми-28 в Воронежской области. Впоследствии OSINT-аналитики заявили, что в результате этой атаки мог погибнуть 43-летний капитан авиации ВС РФ Александр Чуриков, который, по их данным, проводил техническое обслуживание вертолета. Официального подтверждения этой информации российская сторона не предоставила.