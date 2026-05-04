От удара по Ми-17 под Воронежем погиб кадровый офицер авиации ВС РФ, — OSINTеры (фото)

Во время атаки дронов на вертолет Ми-17 в Воронежской области мог погибнуть кадровый офицер и опытный пилот Вооруженных сил Российской Федерации, установили OSINTеры. Авиатор как раз проводил техническое обслуживание вертолета после ударов по украинцам, показали первые секунды видео с места событий. Что известно о фигуранте видео, снятого дроном Сил беспилотных систем за мгновение до попадания?

Пилотом Ми-17 может оказаться капитан авиации ВС РФ с 20-летним стажем Александр Чуриков, говорится в сообщении OSINT-проекта Russian Officers killed in Ukraine, который ищет россиян, погибших из-за войны в Украине. Об этой возможности говорит свежий некролог в российской запрещенной сети.

OSINTеры увидели некролог Александра Александровича Чурикова и сопоставили несколько важных дат. Во-первых, фигурант последний раз был активен в соцсети в 7:24 29 апреля. Во-вторых, после 12 часов того же дня командование СБС написало в X об ударе по полю с Ми-17 и Ми-28 в Воронежской области. В-третьих, 30 апреля в российской соцсети появился некролог со словами скорби из-за гибели российского авиатора.

Потеря вертолетов РФ — фото из некролога пилота Ми-17 Чурикова 29-30 апреля Фото: KilledInUkraine / X

Кроме того, аналитики опубликовали скриншот видео, снятого камерой ударного дрона СБС. В кадр попал российский военный, который выходит из кабины вертолета Ми-17 и не оглядывался на БпЛА, который добрался на 150 км вглубь РФ.

Потеря вертолетов РФ — момент попадания по пилоту Ми-17 Чурикову 29 апреля Фото: KilledInUkraine / X

О гибели капитана авиации Чурикова также написали в аккаунте X с ником 666_mancer, который публикует информацию о ходе российско-украинской войны. Среди прочего, приводится ссылка на соответствующий некролог. Из некролога следует, что речь идет о 43-летнем пилоте Ми-17, который в 2005 году окончил Сызранское высшее военное авиационное училище (СВВАУЛ) и имеет 20-летний опыт работы в авиации. Также видим, что россиянин жил в селе Пугачев Саратовской области в 900 км от Украины, и погиб на войне с украинцами.

Отметим, около 15-16 часов 29 апреля в аккаунте Силы беспилотных систем ВСУ в соцсети X появилось лаконичное сообщение с четырьмя пометками, в котором могла идти речь об ударе по вертолетам ВС РФ. В следующих комментариях опубликовали размытое изображение, по контурам похожее на вертолет.

После этого около 17 часов появилось официальное сообщение командования СБС. Выяснилось, что дроны попали по полю в Воронежской области РФ и взорвали вертолеты Ми-17 и Ми-28. Ориентировочное расстояние до границ Украины в Харьковской области — около 150 км, причем в нескольких километрах — региональный аэродром "Вершина". В итоге благодаря единственному удару дронов ВСУ россияне потеряли военной техники на 25 млн долл.

Напоминаем, 30 апреля бойцы подразделения "Ахиллес" рассказали, что россияне потеряли вертолеты из-за попадания барражирующего боеприпаса RAM-2X: Фокус рассказал, чем интересно это оружие ВСУ.