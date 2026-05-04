Від удару по Мі-17 під Воронежем загинув кадровий офіцер авіації ЗС РФ, — OSINTери (фото)

Під час атаки дронів на вертоліт Мі-17 у Воронезькій області міг загинути кадровий офіцер та досвідчений пілот Збройних сил Російської Федерації, встановили OSINTери. Авіатор саме проводив технічне обслуговування вертольота після ударів по українцях, показали перші секунди відео з місця подій. Що відомо про фігуранта відео, знятого дроном Сил безпілотних систем за мить до влучання?

Пілотом Мі-17 може виявитись капітан авіації ЗС РФ з 20-річним стажем Олександр Чуріков, ідеться у повідомленні OSINT-проєкту Russian Officers killed in Ukraine, який шукає росіян, загиблих через війну в Україні. Про цю можливість говорить свіжий некролог у російській забороненій мережі.

OSINTери побачили некролог Олександра Олександровича Чурікова та співставили кілька важливих дат. По-перше, фігурант останні раз був активним у соцмережі о 7:24 29 квітня. По-друге, після 12 год того ж дня командування СБС написало в X про удар по полю з Мі-17 та Мі-28 у Воронезькій області. По-третє, 30 квітня у російській соцмережі з'явився некролог зі словами скорботи через загибель російського авіатора.

Втрата вертольотів РФ — фото з некролога пілота Мі-17 Чурікову 29-30 квітня Фото: KilledInUkraine / X

Крім того, аналітики опублікували скриншот відео, знятого камерою ударного дрона СБС. У кадр потрапив російський військовий, який виходить з кабіни вертольота Мі-17 і не оглядався на БпЛА, який дістався на 150 км вглиб РФ.

Втрата вертольотів РФ — момент влучання по пілоту Мі-17 Чурікову 29 квітня Фото: KilledInUkraine / X

Про загибель капітана авіації Чуріков також написали в акаунті X з ніком 666_mancer, який публікує інформацію про перебіг російсько-української війни. Серед іншого, наводиться посилання на відповідний некролог. З некролога випливає, що ідеться про 43-річного пілота Мі-17, який у 2005 році закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище (СВВАУЛ) і має 20-річний досвід роботи в авіації. Також бачимо, що росіянин жив у селі Пугачов Саратовської області за 900 км від України, і загинув на війні з українцями.

Втрата вертольотів РФ — інформація про пілота Мі-17 Чурікова Фото: Скриншот

Втрата вертольотів РФ — деталі

Зазначимо, близько 15-16 год 29 квітня в акаунті Сили безпілотних систем ЗСУ у соцмережі X з'явилось лаконічне повідомлення з чотирма позначками, у якому могла іти мова про удар по вертольотах ЗС РФ. У наступних коментарях опублікували розмите зображення, за контурами схоже на вертоліт.

Після цього близько 17 год з'явилось офіційне повідомлення командування СБС. З'ясувалось, що дрони поцілили по полю у Воронезькій області РФ та підірвали вертольоти Мі-17 та Мі-28. Орієнтовна відстань до кордонів України у Харківській області — близько 150 км, при чому за кілька кілометрів — регіональний аеродром "Вершина". В підсумку завдяки єдиному удару дронів ЗСУ росіяни втратили військово техніки на 25 млн дол.

