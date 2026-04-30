Як дрони RAM-2X знищили Мі-17 та Мі-28 ЗС РФ: політ на 150 км і суперкамера, — аналітики

Сили безпілотних систем (СБС) показали кадри ураження вертольотів Мі-17 та Мі-28 Збройних сил Російської Федерації, при чому удар виконали дроном, який передавав надякісне відео з точки удару, встановили аналітики. Удари завдали баражувальними боєприпасами RAM-2X, які раніше не залітали на таку відстань. Як відпрацював RAM-2X та які інші рекордні удари робили цим засобом ураження?

Удар по вертольотах ЗС РФ реалізували кілька підрозділів Сил оборони — Центр "А" СБУ й 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес", і під час удару справді використали дрон-камікадзе літакового типу, ідеться у матеріалі порталу Defense Express. Відео з кадрами спецоперації показало, що діяло два види дронів — розвідувальні та ударні, завдяки яким влучили по Мі-17 та Мі-28 на російській території. Запис, опублікований СБС, зафіксував, що ударний безпілотник летів тихо, і його не почули військові РФ. Крім того, привернула увагу траєкторія, яка була "як по на рейках". Військові підрозділу "Ахіллес" розповіли, що ідеться про RAM-2X, який знов встановив новий рекорд дальності ураження, пояснили аналітики. Фокус зібрав інформацію про деталі влучання 29 квітня.

Кадри ураження російських вертольотів з'явились увечері 29 квітня, і після цього OSINTер з ніком Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ у Telegram-каналі геолокував точки влучання. З'ясувалось, що дрон СБС влучив по цілях за координатами 50.2374735247992, 39.74832327314057. На Google maps вказано, що неподалік — село Бабки Воронезької області. Також є авіабаза "Вершина", призначена для малої авіації та оснащена контрольно-диспетчерським пунктом, пристроями радіозв'язку та навігації. Бачимо, що відстань до території України у районі півночі Харківської області — близько 140-150 км: її без проблем здолав баражувальний дрон RAM-2X.

Втрата вертольотів РФ — яку відстань пролетів дрон RAM-2X 29 квітня Фото: Google Maps

Втрата вертольотів РФ — удар RAM-2X 29 квітня

На порталі DE повідомили, що бійці "Ахіллес" відпрацювали саме баражувальними дронами RAM-2X для удару по вертольотах РФ 29 квітня. Аналітики розповіли про деякі можливості цього пристрою: Фокус підсумував відкриті дані.

Основні характеристики RAM-2X:

тип — баражувальний дрон з Х-подібним крилом;

швидкість — близько 160 км/год;

дальність — остання офіційно заявлена 120 км;

бойова частинна — українського виробництва, керований боєприпас, орієнтовна вага 2,7 кг, тип "ударне ядро" (ударні елементи б'ють по цілі на швидкості 5 км/с);

особливості роботи — погано виявляються та погано пригнічуються засобами РЕБ, працюють у парі з розвіддронами "Шарк";

інші уражені цілі у квітні 2026 року — 27 квітня РЛС "Каста-2Е" за 80 км від кордону, 29 квітня РЛС "Небо-М" за 100 км.

Раніше Фокус писав про дрон RAM-2X, який СБС використали для знищення двох вертольотів РФ. Один з перших випадків, коли він з'явився в інформаційному полі, — це презентація в офісі президента України Володимира Зеленського під час візиту тодішнього Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Втрата вертольотів РФ — як виглядає дрон RAM-2X Фото: Офіс президента

Ішлося про баражувальний дрон з Х-подібним крилом, який мав стати аналогом російського "Ланцета". У вересні 2025 року з'явилась інформація про вдалі відпрацювання, які відбулись посеред білого дня. Одне з влучань RAM-2X — по вантажівках ЗС РФ на трасі біля Кадіївки на відстані 60 км від фронту. Другий удар RAM-2X — по ЗГРК "Панцир-С1", який стояв біля Луганська на відстані 100 км від лінії боїв.

У квітні аналітик порталу "Межа" розповів про методи, якими ЗСУ дістають засоби ППО на великій відстані від фронту. Уточнюється, що для цього використовують, серед іншого баражувальні дрони RAM-2X та інші.

Нагадуємо, 29 та 30 квітня Україна завдала два далекобійні удари на відстань 1500 км у Пермській області. Перше влучення — нафтові резервуари на нафтоперекачувальній станції за 15 км від Пермі. Друге влучання — території Пермського НПЗ та пошкодження АВТ-4 для переробки нафти.