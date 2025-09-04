Дрон Ram-2x ЗСУ влаштував "дабл страйк" у Кадіївці: дістав танк за 60 км (відео)

Оператор БпЛА спрацював з ювелірною точністю. Він відстежив ворожу вантажівку з танком і дочекався, коли до нього на зустріч наблизиться інша і в цей момент завдав удару.

В окупованій Кадіївці на Донеччині український дрон Ram-2x просто посеред дня зробив наліт на вантажівку ЗС РФ. В результаті ворожу техніку було знищено. Момент зафільмувала камера відеореєстратора військового автомобіля ЗС РФ, повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

"Український дрон-камікадзе середньої дальності Ram-2x фотографує на могильну плиту водія КамАЗа ЗС РФ який перевозив танк", — йдеться в повідомленні.

Атака БпЛА на вантажівку росіян

Зазначається, що дронова атака сталася в окупованій Кадіївці — населеному пункті окупованої Луганської області, розташованому за майже 60 км від лінії фронту. Оператор БпЛА відстежив вантажівку ЗС РФ з танком, дочекався, коли до нього на зустрічній смузі наблизиться інша і в цей момент завдав удару.

Атака безпілотника на техніку ЗС РФ

В результаті було знищено вантажівку з танком на борту і пошкоджено ще один військовий автомобіль окупантів, свідчать фото з соцмереж.

Дроон ЗСУ - наслідок атаки Ram-2x

Дрон ЗСУ — що відомо про Ram-2x

Фокус писав про український безпілотник, який підірвав два транспортних засоби на окупованій Луганщині. Ram-2x — ударний дрон ЗСУ, за обрисами схожий на російський БпЛА "Ланцет". Пристрій має Х-подібний фюзеляж, летить на відстань близько 60 км та несе бойову частину близько 4 кг.

