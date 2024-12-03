"Вбивчий дует": в Defense Express розповіли про новий комплекс дронів українського виробництва

За словами експертів, особливістю нової розробки є саме те, що це комплекс дронів, а не окремий БпЛА-камікадзе.

Під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва був презентований не лише український аналог безпілотника "шахед", а й новий дрон-камікадзе, який має Х-подібні аеродинамічні поверхні. Про це пише Defense Express.

"Новий дрон-камікадзе RAM-2X та розвідник "Шарк" дійсно можуть бути "вбивчим дуетом", бо мова йде саме про комплекс з двох дронів", — йдеться у матеріалі.

Експерти підкреслили, що наразі жодної конкретики щодо можливостей та характеристики будь-якої представленої розробки не було. Тим паче, що Офіс президента опублікував лише декілька фотографій з цим новим БПЛА.

Зеленський, Шольц та дрон Фото: Офіс президента

"Але вони вже дозволяють говорити про те, що це дрон-камікадзе — баражучий боєприпас, який призначений для ураження цілей у прифронтовій зоні. Тобто аналог американського Switchblade чи російського "Ланцета", — йдеться у статті.

Особливістю цієї розробки є те, що створювався не окремий дрон-камікадзе, а саме комплекс, який складається з:

розвідувального дрона "Шарк" від "Укрспецсистемс" (входить до складу NAUDI);

баражуючого боєприпасу, який має назву RAM-2X.

За словами експертів, RAM-2X є модернізованою версією одного з перших українських баражуючих боєприпасів відомого українського дрона RAM II, який був створений на базі "Лелека-100" від DeViRo.

Автори матеріалу відзначають, що задачею розвідувального БПЛА "Шарк" вочевидь буде не лише пошук цілей та наведення на них RAM-2X, оскільки дрон від "Укрспецсистемс" багаторазово показував здатність працювати у дуже складній завадовій обстановці від російських систем РЕБ.

"Цілком логічним буде припустити, що задачею розвідника буде і робота ретранслятором для RAM-2X, що дозволить якісно підняти, як дальність, так і ефективність застосування баражуючого боєприпасу", — наголосили експерти.

Нагадаємо, 2 грудня в Україні представили вітчизняний БПЛА, що нагадує "Шахед".

11 листопада міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що українські інженери розробили щонайменше 10 аналогів китайського квадрокоптера DJI Mavic.