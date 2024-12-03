"Убийственный дуэт": в Defense Express рассказали о новом комплексе дронов украинского производства

По словам экспертов, особенностью новой разработки является именно то, что это комплекс дронов, а не отдельный БпЛА-камикадзе.

Во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев был презентован не только украинский аналог беспилотника "шахед", но и новый дрон-камикадзе, который имеет Х-образные аэродинамические поверхности. Об этом пишет Defense Express.

"Новый дрон-камикадзе RAM-2X и разведчик "Шарк" действительно могут быть "убийственным дуэтом", потому что речь идет именно о комплексе из двух дронов", — говорится в материале.

Эксперты подчеркнули, что пока никакой конкретики относительно возможностей и характеристики любой представленной разработки не было. Тем более, что Офис президента опубликовал лишь несколько фотографий с этим новым БПЛА.

Зеленский, Шольц и дрон Фото: Офис президента

"Но они уже позволяют говорить о том, что это дрон-камикадзе — барражирующий боеприпас, который предназначен для поражения целей в прифронтовой зоне. То есть аналог американского Switchblade или российского "Ланцета", — говорится в статье.

Особенностью этой разработки является то, что создавался не отдельный дрон-камикадзе, а именно комплекс, который состоит из:

разведывательного дрона "Шарк" от "Укрспецсистемс" (входит в состав NAUDI);

барражирующего боеприпаса, который называется RAM-2X.

По словам экспертов, RAM-2X является модернизированной версией одного из первых украинских барражирующих боеприпасов известного украинского дрона RAM II, который был создан на базе "Аист-100" от DeViRo.

Авторы материала отмечают, что задачей разведывательного БПЛА "Шарк" очевидно будет не только поиск целей и наведение на них RAM-2X, поскольку дрон от "Укрспецсистемс" многократно показывал способность работать в очень сложной помеховой обстановке от российских систем РЭБ.

"Вполне логичным будет предположить, что задачей разведчика будет и работа ретранслятором для RAM-2X, что позволит качественно поднять, как дальность, так и эффективность применения барражирующего боеприпаса", — отметили эксперты.

Напомним, 2 декабря в Украине представили отечественный БПЛА, напоминающий "Шахед".

11 ноября министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что украинские инженеры разработали не менее 10 аналогов китайского квадрокоптера DJI Mavic.