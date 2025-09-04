Дрон Ram-2x ВСУ устроил "дабл страйк" в Кадиевке: достал танк за 60 км (видео)

Оператор БпЛА сработал с ювелирной точностью. Он отследил вражеский грузовик с танком и дождался, когда к нему на встречу приблизится другой и в этот момент нанес удар.

В оккупированной Кадиевке Донецкой области украинский дрон Ram-2x прямо посреди дня совершил налет на грузовик ВС РФ. В результате вражеская техника была уничтожена. Момент сняла камера видеорегистратора военного автомобиля ВС РФ, сообщает телеграмм-канал Exilenova+.

"Украинский дрон-камикадзе средней дальности Ram-2x фотографирует на могильную плиту водителя КамАЗа ВС РФ который перевозил танк", — говорится в сообщении.

Атака БпЛА на грузовик россиян

Отмечается, что дроновая атака произошла в оккупированной Кадиевке — населенном пункте оккупированной Луганской области, расположенном почти в 60 км от линии фронта. Оператор БпЛА отследил грузовик ВС РФ с танком, дождался, когда к нему на встречной полосе приблизится другой и в этот момент нанес удар.

Атака беспилотника на технику ВС РФ

В результате был уничтожен грузовик с танком на борту и поврежден еще один военный автомобиль оккупантов, свидетельствуют фото из соцсетей.

Дроон ВСУ — следствие атаки Ram-2x

Дрон ВСУ — что известно о Ram-2x

Фокус писал об украинском беспилотнике, который взорвал два транспортных средства на оккупированной Луганщине. Ram-2x — ударный дрон ВСУ, по очертаниям похожий на российский БпЛА "Ланцет". Устройство имеет Х-образный фюзеляж, летит на расстояние около 60 км и несет боевую часть около 4 кг.

Напомним, что ранее сообщалось, что Силы обороны Украины для атаки на российские позиции отправили группу дронов, которые уже на месте сами решали, когда атаковать.

Также в районе Тендровской Косы на Херсонщине российские оккупанты потеряли катер вместе с личным составом. Вражеское судно уничтожили Военно-морские силы Украины, применив БпЛА "Байрактар". В конце концов 7 оккупантов были уничтожены, 4 — ранены.