Как дроны RAM-2X уничтожили Ми-17 и Ми-28 ВС РФ: полет на 150 км и суперкамера, — аналитики

Силы беспилотных систем (СБС) показали кадры поражения вертолетов Ми-17 и Ми-28 Вооруженных сил Российской Федерации, причем удар выполнили дроном, который передавал сверхкачественное видео с точки удара, установили аналитики. Удары нанесли барражирующими боеприпасами RAM-2X, которые ранее не залетали на такое расстояние. Как отработал RAM-2X и какие другие рекордные удары делали этим средством поражения?

Удар по вертолетам ВС РФ реализовали несколько подразделений Сил обороны — Центр "А" СБУ и 429-я бригада беспилотных систем "Ахиллес", и во время удара действительно использовали дрон-камикадзе самолетного типа, говорится в материале портала Defense Express. Видео с кадрами спецоперации показало, что действовало два вида дронов — разведывательные и ударные, благодаря которым попали по Ми-17 и Ми-28 на российской территории. Запись, опубликованная СБС, зафиксировала, что ударный беспилотник летел тихо, и его не услышали военные РФ. Кроме того, привлекла внимание траектория, которая была "как по на рельсах". Военные подразделения "Ахиллес" рассказали, что речь идет о RAM-2X, который вновь установил новый рекорд дальности поражения, пояснили аналитики. Фокус собрал информацию о деталях попадания 29 апреля.

Кадры поражения российских вертолетов появились вечером 29 апреля, и после этого OSINTер с ником Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ в Telegram-канале геолоцировал точки попадания. Выяснилось, что дрон СБС попал по целям по координатам 50.2374735247992, 39.74832327314057. На Google maps указано, что неподалеку — село Бабки Воронежской области. Также есть авиабаза "Вершина", предназначенная для малой авиации и оснащенная контрольно-диспетчерским пунктом, устройствами радиосвязи и навигации. Видим, что расстояние до территории Украины в районе севера Харьковской области — около 140-150 км: его без проблем преодолел барражирующий дрон RAM-2X.

Потеря вертолетов РФ — какое расстояние пролетел дрон RAM-2X 29 апреля Фото: Google Maps

На портале DE сообщили, что бойцы "Ахиллес" отработали именно барражирующими дронами RAM-2X для удара по вертолетам РФ 29 апреля. Аналитики рассказали о некоторых возможностях этого устройства: Фокус подытожил открытые данные.

Основные характеристики RAM-2X:

тип — барражирующий дрон с Х-образным крылом;

скорость — около 160 км/ч;

дальность — последняя официально заявленная 120 км;

боевая часть — украинского производства, управляемый боеприпас, ориентировочный вес 2,7 кг, тип "ударное ядро" (ударные элементы бьют по цели на скорости 5 км/с);

особенности работы — плохо обнаруживаются и плохо подавляются средствами РЭБ, работают в паре с разведдронами "Шарк";

другие пораженные цели в апреле 2026 года — 27 апреля РЛС "Каста-2Е" в 80 км от границы, 29 апреля РЛС "Небо-М" в 100 км.

Ранее Фокус писал о дроне RAM-2X, который СБС использовали для уничтожения двух вертолетов РФ. Один из первых случаев, когда он появился в информационном поле, — это презентация в офисе президента Украины Владимира Зеленского во время визита тогдашнего Федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Потеря вертолетов РФ — как выглядит дрон RAM-2X Фото: Офис президента

Речь шла о барражирующем дроне с Х-образным крылом, который должен был стать аналогом российского "Ланцета". В сентябре 2025 года появилась информация об удачных отработках, которые состоялись посреди белого дня. Одно из попаданий RAM-2X — по грузовикам ВС РФ на трассе возле Кадиевки на расстоянии 60 км от фронта. Второй удар RAM-2X — по ЗГРК "Панцирь-С1", который стоял возле Луганска на расстоянии 100 км от линии боев.

В апреле аналитик портала "Межа" рассказал о методах, которыми ВСУ достают средства ПВО на большом расстоянии от фронта. Уточняется, что для этого используют, среди прочего, барражирующие дроны RAM-2X и другие.

Напоминаем, 29 и 30 апреля Украина нанесла два дальнобойных удара на расстояние 1500 км в Пермской области. Первое попадание — нефтяные резервуары на нефтеперекачивающей станции в 15 км от Перми. Второе попадание — территории Пермского НПЗ и повреждение АВТ-4 для переработки нефти.