Z-блогери заявили про втрату гелікоптера Ка-52: міг загинути пілот

Російські Z-блогери заявили про втрату бойового ударного вертольота Ка-52. Інших деталей щодо обставин інциденту вони не навели.

Про це повідомили російські Z-блогери.

На момент публікації офіційного підтвердження цієї інформації з боку російської влади немає.

Z-блогери також публікують повідомлення зі співчуттями, що може свідчити про ймовірну загибель пілота.

Деталі щодо обставин заявленої втрати вертольота наразі відсутні.

Повідомлення російського Z-блогера про втрату Ка-52 також поширив радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Він опублікував відповідний допис у своєму Telegram-каналі, звернувши увагу на повідомлення російської сторони про втрату бойового вертольота.

Пост в каналі російського Z-блогера Фото: Скриншот

Характеристики апарата

Ка-52 "Алігатор" — це російський двомісний розвідувально-ударний вертоліт, призначений для ураження бронетехніки, живої сили та повітряних цілей, а також ведення розвідки й координації дій інших бойових машин.

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Він оснащений двома співвісними гвинтами, може діяти вдень і вночі та за складних погодних умов. Максимальна швидкість вертольота становить близько 300 км/год, а дальність польоту — приблизно 460 км.

У складі Повітряно-космічних сил РФ перебуває понад 130 вертольотів Ка-52, а загалом було виготовлено понад 196 таких машин.

Нагадаємо, 1 липня Служба безпеки України повідомила про удар безпілотниками по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. За даними спецслужби, було підтверджено п'ять влучань по ангарах, де, за попередньою інформацією, могли перебувати винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в одному з ангарів сталася пожежа.

Наприкінці квітня Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про удар дронами по російських вертольотах Мі-17 та Мі-28 у Воронезькій області. Згодом OSINT-аналітики заявили, що внаслідок цієї атаки міг загинути 43-річний капітан авіації ЗС РФ Олександр Чуріков, який, за їхніми даними, проводив технічне обслуговування вертольота. Офіційного підтвердження цієї інформації російська сторона не надавала.