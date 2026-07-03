День армейской авиации: Зеленский показал, какие задачи выполняют бойцы на фронте (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пилотов с Днём армейской авиации, который отмечается 3 июля. Украинские пилоты сражаются на передовой, эвакуируют раненых, сбивают российские дроны. Глава государства опубликовал кадры с бойцами, которые на вертолётах выполняют опасные миссии во время российско-украинской войны.

Вертолётчики Сил обороны Украины сбили тысячи вражеских целей, говорится в посте Зеленского на странице в Facebook. На видео с подборкой боевых вылетов — сбивание российских дронов, атакующих украинцев, и работа на передовой. Видно, как бойцы запускают ракеты по наземным и воздушным целям, как ведут огонь из пулеметов. Президент перечислил, какие миссии выполняет армейская авиация, и поблагодарил каждого воина "за службу, за каждый вылет и каждое выполненное задание, за защиту наших людей". Фокус нашел другие поздравления ко Дню армейской авиации и собрал информацию о самых известных миссиях бойцов.

Відео дня

День армейской авиации

День армейской авиации отмечается 3 июля — соответствующий указ президента был издан 8 января 2025 года. В состав подразделения, входящего в Сухопутные войска ВСУ, входят вертолеты Ми-8, Ми-24 и другие: главная задача — огневая поддержка во время наступления и контратак, нанесение ударов по противнику, проведение рейдов различного назначения и т. д. Командующий армейской авиацией — полковник Павел Бардаков, награжденный орденом Хмельницкого III степени и орденом "За мужество" III степени. На странице подразделения в Facebook опубликовали лаконичное поздравление: "С праздником, побратимы!".

К Дню армейской авиации поздравления появились на странице в Facebook командующего ВСУ Александра Сырского.

"В самых сложных условиях, под огнем противника, вы поднимаете вертолеты, чтобы поддержать пехоту, нанести удары по противнику, уничтожить вражеские дроны, эвакуировать раненых, выполнить десятки других задач, от которых зависят жизни украинских защитников и успех сложных операций", — написал он.

Видеоролик, посвященный Дню армейской авиации, также был опубликован на странице Сухопутных войск ВСУ. В кратком сообщении военнослужащих этого подразделения назвали "небесной кавалерией".

Операции армейской авиации

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года пилоты армейской авиации принимали участие в операциях на фронте и участвовали в сбивании российских дронов во время воздушных ударов по Украине. Об этом аспекте работы рассказал командующий Павел Бардаков летом 2025 года: он отметил, что начали применять самолет Як-52, который уничтожил десятки БПЛА РФ. Между тем Сухопутные войска опубликовали короткое видео с кадрами тренировок и боевых действий вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Операции армейской авиации

Оборона Мариуполя

Во время обороны Мариуполя вертолеты Армейской авиации, а также ГУР и других подразделений Сил обороны наладили так называемый "воздушный мост" с "Азовсталью". В течение марта-апреля 2022 года 16 вертолетов доставляли осажденным защитникам "Азовстали" медикаменты, воду, продовольствие, оружие и боеприпасы. На обратном пути они вывозили раненых. Несколько машин было потеряно, но всё же удалось перевезти около 30 тонн грузов.

Возвращение Змеиного

Группа вертолетов армейской авиации принимала участие в деоккупации острова Змеиный. Пилоты доставляли спецназовцев, которые высаживались на остров, и при этом каждый раз рисковали попасть под удар ВС РФ. Один из летчиков, командир подразделения, участвовавший в той миссии, рассказал "24 каналу", что операция была очень рискованной и люди понимали, что вернутся не все.

Отметим, что Фокус писал о других праздничных датах, которые отмечают подразделения Сил обороны. Например, 4 декабря отмечается День ракетных войск и артиллерии. Дата была выбрана такая же, как у западных собратьев, — она связана с днем Святой Варвары, покровительницы артиллеристов.

Напоминаем, что 5 мая отмечается годовщина создания полка "Азов": чем занимается это подразделение, которое сначала стало бригадой, а затем — корпусом НГУ.