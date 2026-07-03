День армійської авіації: Зеленський показав, які місії виконують бійці на фронті (відео)

Президент України Володимир Зеленський привітав українських пілотів з Днем Армійської авіації, який відзначають 3 липня. Українські пілоти воюють на передовій, евакуюють поранених, збивають російські дрони. Глава держави опублікував кадри з бійцями, які на вертольотах виконують небезпечні місії під час російсько-української війни.

Вертолітники Сил оборони України збили тисячі ворожих цілей, ідеться у дописі Зеленський на сторінці Facebook. На відео з підбіркою бойових вильотів — збиття російських дронів, які атакують українців, та робота на передній лінії. Бачимо, як бійці запускають ракети по наземних та повітряних цілях, як ведуть вогонь з кулеметів. Президент перелічив, які місії виконує армійська авіація та подякував кожному воїну "за службу, за кожен виліт та кожне виконане завдання, за захист наших людей". Фокус відшукав інші привітання до Дня армійської авіації та зібрав інформацію про найвідоміші місії бійців.

День армійської авіації

Ден армійської авіації відзначають 3 липня — відповідний указ президента вийшов 8 січня 2025 року. До складу підрозділу, який є частиною Сухопутних військ ЗСУ, входять вертольоти Мі-8, Мі-24 та інші: головне завдання — вогнева підтримка під час наступу та контратак, завдання ударів по противнику, виконання рейдів різного призначення тощо. Командувач армійською авіацією — полковник Павло Бардаков, нагороджений орденом Хмельницького ІІІ ступеня та орденом "За мужність" ІІІ ступеня. На сторінці Facebook підрозділу опублікували лаконічне привітання "Зі святом, побратими!".

Відео дня

До Дня армійської авіації привітання з'явились на сторінці Facebook командувача ЗСУ Олександра Сирського.

"У найскладніших умовах, під вогнем противника, ви підіймаєте гелікоптери, щоб підтримати піхоту, завдати ударів по противнику, знищити ворожі дрони, евакуювати поранених, виконати десятки інших завдань, від яких залежать життя українських захисників та успіх складних операцій", — написав він.

Відеоролик до Дня армійської авіації також опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗСУ. У короткому дописі воїнів цього підрозділу назвали "небесною кавалерією".

Операції армійської авіації

Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року пілоти армійської авіації брали участь операції на фронті та долучились до збиття російських дронів під час повітряних ударів по Україні. Про цей аспект роботи висловився командувач Павло Бардаков влітку 2025 року: зауважив, що почали застосовувати літак Як-52, який знешкодив десятки БпЛА РФ. Тим часом Сухопутні війська опублікували коротке відео з кадрами тренувань та бойової роботи Мі-8 та Мі-24.

Операції армійської авіації

Оборона Маріуполя

Під час оборони Маріуполя вертольоти Армійської авіації, а також ГУР та інших підрозділів Сил оборони, встановили так званий "повітряний міст" на "Азовсталь". Протягом березня-квітня 2022 року 16 вертольотів підвозили заблокованим оборонцям "Азовсталі" медикаменти, воду, харчі, зброю, набої. Коли повертались, то вивозили поранених. Кілька машин було втрачено, але все ж вдалось перевезти близько 30 тонн вантажів.

Повернення Зміїного

Група вертольотів армійської авіації брала участь у деокупації острова Зміїний. Пілоти перевозили спецпризначенців, які висаджувались на острів, і при цьому щоразу ризикували потрапити під удар ЗС РФ. Один з льотчиків, командир підрозділу, який долучився до тієї місії, розповів "24 каналу", що операція була дуже ризикована і люди розуміли, що повернуться не усі.

Зазначимо, Фокус писав про інші святкові дати, у якій відзначають підрозділи Сил оборони. Наприклад, 4 грудня відзначають День ракетних військ та артилерії. Дату обрали таку ж, як у західних побратимів, — вона пов'язана з днем Святої Варвари, покровительки артилеристів.

Нагадуємо, 5 травня відзначають річницю створення полку "Азов": чим займається підрозділ, який спершу став бригадою, а потім — корпусом НГУ.