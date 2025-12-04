День ракетних військ та артилерії: як воюють "Піони" і "Нептуни", HIMARS та "Точки-У" (фото, відео)

4 грудня 2025 року в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії. Завдяки артилеристам у перші дні великої війни вдалось відігнати росіян від Києва. Сьогодні ракети дістають до Туапсе, а арта — до штабів противника за 100 км від фронту. Як змінився цей рід військ? Як воюють артилеристи та ракетники?

Президент України Володимир Зеленський переніс День ракетних військ та артилерії з 3 листопада на 4 грудня. Це відбулось на прохання бійців, які хотіли святкувати разом з західними колегами. 4 грудня – день Святої Варвари, покровительки гармат та вибухівки. Фокус зібрав інформацію про зміни в арсеналі цього роду військ і про роботу на фронті.

День ракетних військ та артилерії 6 грудня - привітання 43 окремої артилерійської бригади

День ракетних військ та артилерії 4 грудня

На сторінці Facebook колишнього командувача цим родом військ, бригадного генерала Сергія Баранова, протягом останніх двох тижнів з’явилась низка дописів про артилеристів ЗСУ. З нагоди дня ракетних військ та артилерії бійці опублікували привітання та фото, зроблені у бойових умовах.

Відео дня

Артилеристи 38 окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного воюють у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ. На фото з місця боїв – бійці поруч гарматою, замаскованою на позиціях, та купа снарядів, готових до роботи.

День ракетних військ та артилерії - артилерист 38 ОБМП ЗСУ Фото: 38 окрема бригада морської піхоти / Facebook

День ракетних військ та артилерії - артилерист 38 ОБМП ЗСУ на позиціях Фото: 38 окрема бригада морської піхоти / Facebook

43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила використовує "Піон". Артилеристи показали самохідну установку, яку, ймовірно, поки відвели з позицій.

День ракетних військ та артилерії - САУ "Піон" 43 ОАБ ЗСУ Фото: 43 окрема артилерійська бригада / Facebook

71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України використовує для ударів по ЗС РФ гармат М114, які "у руках досвідчених гармашів перетворюється на точний і надійний інструмент, який щодня зменшує кількість окупантів на українській землі".

День ракетних військ та артилерії - гармата М14 71 окремої єгерської бригади ЗСУ Фото: 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ / FaceBook

26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича опублікувала привітання з Днем ракетних військ та артилерії.

"Наші рішення та наш вогонь ламають ворожі наступи, рвуть плани й залишають окупанта без шансу навіть на спробу прориву", — ідеться у дописі бригади.

Українська артилерія та ракетні війська у 2022 році

Засоби ураження ракетних військ та артилерії у місяці великої війни у 2022 році діставали на відстань від 15,2 км до 120 км (280 км).

"Точка-У" — ракетний комплекс з дальністю до 120 км. У жовтні 2025 року бійці 19 бригади розповіли, як били по позиціях ЗС РФ у перші місяці великої війни. Як з’ясувалось, саме "Точка-У" дістала по аеродрому "Міллєрово", з якого стартували російські літаки для ударів по українцях.

День ракетних військ та артилерії - ракетний комплекс "Точка-У" ЗСУ Фото: Facebook

Береговий ракетний комплекс "Нептун" зіграв роль у перші місяці війни, оскільки саме з нього підірвали крейсер "Москва". Дальність протикорабельних ракет — до 280 км.

День ракетних військ та артилерії - які системи були у ЗСУ у лютому 2022 року Фото: Фокус

Зміни у ракетних військах та артилерії до 2025 року

У листопаді 2025 року можливості артилеристів та ракетних зросли, оскільки армія отримала нову українську зброю та західну допомогу. Протягом чотирьох років війни дальність ракет "Нептун" зросла утричі і досягнула 1000 км. Також змінились можливості РСЗВ та гармат завдяки техніці Франції, США та інших партнерів.

"Нептун" — ракетний комплекс отримав три-чотири види ракети, які летять на різну відстань. Ідеться про Р-360 на 280-300 км, "Нептун-МД" (проміжна модифікація) на 280-300 км, "Довгий Нептун" (Long Neptune) на 1000 км, "Пузатий Нептун" на 500 км.

День ракетних військ та артилерії - три варіанти ракети "Нептун" ЗСУ

M142 HIMARS та M270 MLRS — ракетні системи залпового вогню, які, залежно від типу снарядів, наданих ЗСУ, б’ють на відстань від 80 до 300 км.

PzH 2000 — самохідна гармата з дальністю до 56 км, переважає український 2С7 "Піон" на 20%.

День ракетних військ та артилерії - які системи є у ЗСУ у листопаді 2025 року Фото: Фокус

Ракетні війська та артилерія ЗСУ — історія та сьогодення

Ракетні війська та артилерія є частиною Сухопутних військ ЗСУ. На сторінці Facebook медіацентру нагадали, що історія українських артилеристів почалась ще за часів УНР. Наприклад, батарея 1-ї гарматної бригади ім. М. Грушевського воювала з підрозділами російських більшовиків під Крутами. Через 100 років, 4 листопада Фокус розповів про те, як на сучасній війні артилеристи витримують конкуренцію з дронами та знов воюють з російськими солдатами.

6 грудня 2025 року — день, коли можна віддати шану артилеристам та ракетникам, які спиняють наступ ЗС РФ по українській землі