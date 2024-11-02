Зеленський змінив дату Дня ракетних військ та артилерії в Україні: стала відома причина

Українські ракетники та артилеристи відзначатимуть своє професійне свято на початку грудня. Відповідний указ 2 листопада підписав президент Володимир Зеленський.

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День ракетних військ та артилерії в Україні відтепер відзначатимуть 4 грудня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів ракетних військ і артилерії, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю установити в Україні День ракетних військ і артилерії, який відзначати щороку 4 грудня", – йдеться в документі №748/2024.

Водночас указ президента від 31 жовтня 1997 року № 1215/97 "Про День ракетних військ і артилерії" втратив чинність.

У Генштабі пояснили, що з ініціативою "змістити" дату святкування у День вшанування святої Варвари виступило командування ракетних військ і артилерії.

Раніше День ракетних військ та артилерії відзначали 3 листопада й ця дата відображала початок операції зі звільнення Києва у 1943 році, тобто пов'язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння.

Започаткування святкування у День Святої Варвари, як наголошують у Генштабі, відповідає духу і суті героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають свободу і незалежність України у боротьбі проти російських окупантів.

Свята Варвара

Свята Варвари відома як покровителька артилеристів у збройних силах різних країн, зокрема Іспанії, Франції, Польщі та США. У її життєписі є подія, пов'язана з блискавкою та громом — після її трагічної загибелі блискавка уразила її кривдників, і це символізує потужну руйнівну силу артилерійських гармат. Загалом свята вважається патроном усіх, хто працює з вогнем та вибухівкою.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що виробництво самохідних гаубиць 2С22 "Богдана" досягло 18-20 одиниць на місяць.

Також Фокус писав, що Міноборони збирається розв'язати питання з бракованими артилерійськими снарядами. За словами міністра Рустема Умєрова, в Україні запроваджують правовий механізм переробки небезпечних і непридатних боєприпасів безпосередньо в місцях проведення робіт із розмінування.