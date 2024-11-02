Зеленский изменил дату Дня ракетных войск и артиллерии в Украине: стала известна причина

Украинские ракетчики и артиллеристы будут отмечать свой профессиональный праздник в начале декабря. Соответствующий указ 2 ноября подписал президент Владимир Зеленский.

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День ракетных войск и артиллерии в Украине отныне будут отмечать 4 декабря. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

"Отмечая мужество и героизм воинов ракетных войск и артиллерии, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю установить в Украине День ракетных войск и артиллерии, который отмечать ежегодно 4 декабря", — говорится в документе №748/2024.

В то же время указ президента от 31 октября 1997 года № 1215/97 "О Дне ракетных войск и артиллерии" утратил силу.

В Генштабе объяснили, что с инициативой "сместить" дату празднования в День чествования святой Варвары выступило командование ракетных войск и артиллерии.

Ранее День ракетных войск и артиллерии отмечали 3 ноября и эта дата отражала начало операции по освобождению Киева в 1943 году, то есть связана с событиями Второй мировой войны и имела советские корни.

Начало празднования в День Святой Варвары, как отмечают в Генштабе, соответствует духу и сути героических воинов ракетных войск и артиллерии, которые защищают свободу и независимость Украины в борьбе против российских оккупантов.

Святая Варвара

Святая Варвары известна как покровительница артиллеристов в вооруженных силах разных стран, в частности Испании, Франции, Польши и США. В ее жизнеописании есть событие, связанное с молнией и громом — после ее трагической гибели молния поразила ее обидчиков, и это символизирует мощную разрушительную силу артиллерийских орудий. В целом праздник считается патроном всех, кто работает с огнем и взрывчаткой.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что производство самоходных гаубиц 2С22 "Богдана" достигло 18-20 единиц в месяц.

Также Фокус писал, что Минобороны собирается решить вопрос с бракованными артиллерийскими снарядами. По словам министра Рустема Умерова, в Украине вводят правовой механизм переработки опасных и непригодных боеприпасов непосредственно в местах проведения работ по разминированию.