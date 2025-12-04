День ракетных войск и артиллерии: как воюют "Пионы" и "Нептуны", HIMARS и "Точки-У" (фото, видео)

4 декабря 2025 года в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии. Благодаря артиллеристам в первые дни большой войны удалось отогнать россиян от Киева. Сегодня ракеты достают до Туапсе, а арта — до штабов противника за 100 км от фронта. Как изменился этот род войск? Как воюют артиллеристы и ракетчики?

Президент Украины Владимир Зеленский перенес День ракетных войск и артиллерии с 3 ноября на 4 декабря. Это произошло по просьбе бойцов, которые хотели праздновать вместе с западными коллегами. 4 декабря — день Святой Варвары, покровительницы пушек и взрывчатки. Фокус собрал информацию об изменениях в арсенале этого рода войск и о работе на фронте.

День ракетных войск и артиллерии 6 декабря — поздравление 43 отдельной артиллерийской бригады

День ракетных войск и артиллерии 4 декабря

На странице Facebook бывшего командующего этим родом войск, бригадного генерала Сергея Баранова, в течение последних двух недель появился ряд сообщений об артиллеристах ВСУ. По случаю дня ракетных войск и артиллерии бойцы опубликовали поздравления и фото, сделанные в боевых условиях.

Артиллеристы 38 отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного воюют в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ. На фото с места боев — бойцы рядом с пушкой, замаскированной на позициях, и куча снарядов, готовых к работе.

День ракетных войск и артиллерии — артиллерист 38 ОБМП ВСУ Фото: 38 отдельная бригада морской пехоты / Facebook

День ракетных войск и артиллерии — артиллерист 38 ОБМП ВСУ на позициях Фото: 38 отдельная бригада морской пехоты / Facebook

43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила использует "Пион". Артиллеристы показали самоходную установку, которую, вероятно, пока отвели с позиций.

День ракетных войск и артиллерии — САУ "Пион" 43 ОАБ ВСУ Фото: 43 отдельная артиллерийская бригада / Facebook

71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины использует для ударов по ВС РФ пушек М114, которые "в руках опытных пушкарей превращается в точный и надежный инструмент, который ежедневно уменьшает количество оккупантов на украинской земле".

День ракетных войск и артиллерии — пушка М14 71 отдельной егерской бригады ВСУ Фото: 71 ОЕБр ДШВ ВСУ / FaceBook

26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича опубликовала поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии.

"Наши решения и наш огонь ломают вражеские наступления, рвут планы и оставляют оккупанта без шанса даже на попытку прорыва", — говорится в заметке бригады.

Украинская артиллерия и ракетные войска в 2022 году

Средства поражения ракетных войск и артиллерии в месяцы большой войны в 2022 году доставали на расстояние от 15,2 км до 120 км (280 км).

"Точка-У" — ракетный комплекс с дальностью до 120 км. В октябре 2025 года бойцы 19 бригады рассказали, как били по позициям ВС РФ в первые месяцы большой войны. Как выяснилось, именно "Точка-У" достала по аэродрому "Миллерово", с которого стартовали российские самолеты для ударов по украинцам.

День ракетных войск и артиллерии — ракетный комплекс "Точка-У" ВСУ Фото: Facebook

Береговой ракетный комплекс "Нептун" сыграл роль в первые месяцы войны, поскольку именно из него взорвали крейсер "Москва". Дальность противокорабельных ракет — до 280 км.

День ракетных войск и артиллерии — какие системы были в ВСУ в феврале 2022 года Фото: Фокус

Изменения в ракетных войсках и артиллерии до 2025 года

В ноябре 2025 года возможности артиллеристов и ракетных выросли, поскольку армия получила новое украинское оружие и западную помощь. В течение четырех лет войны дальность ракет "Нептун" выросла втрое и достигла 1000 км. Также изменились возможности РСЗО и пушек благодаря технике Франции, США и других партнеров.

"Нептун" — ракетный комплекс получил три-четыре вида ракеты, которые летят на разное расстояние. Речь идет о Р-360 на 280-300 км, "Нептун-МД" (промежуточная модификация) на 280-300 км, "Длинный Нептун" (Long Neptune) на 1000 км, "Пузатый Нептун" на 500 км.

День ракетных войск и артиллерии — три варианта ракеты "Нептун" ВСУ

M142 HIMARS и M270 MLRS — ракетные системы залпового огня, которые, в зависимости от типа снарядов, предоставленных ВСУ, бьют на расстояние от 80 до 300 км.

PzH 2000 — самоходная пушка с дальностью до 56 км, превосходит украинский 2С7 "Пион" на 20%.

День ракетных войск и артиллерии — какие системы есть у ВСУ в ноябре 2025 года Фото: Фокус

Ракетные войска и артиллерия ВСУ — история и настоящее

Ракетные войска и артиллерия являются частью Сухопутных войск ВСУ. На странице Facebook медиацентра напомнили, что история украинских артиллеристов началась еще во времена УНР. Например, батарея 1-й пушечной бригады им. М. Грушевского воевала с подразделениями российских большевиков под Крутами. Через 100 лет, 4 ноября Фокус рассказал о том, как на современной войне артиллеристы выдерживают конкуренцию с дронами и опять воюют с российскими солдатами.

6 декабря 2025 года — день, когда можно отдать дань уважения артиллеристам и ракетчикам, которые останавливают наступление ВС РФ по украинской земле