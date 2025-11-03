Почему День артиллерии перенесли с 3 ноября на 4 декабря: победили ли дроны "богов войны"

До 2024 года 3 ноября в Украине был днем ракетных войск и артиллерии — профессиональным праздником для десятка бригад Вооруженных сил Украины, которые бьют по россиянам из орудий, ракетных систем залпового огня и самоходных артустановок. Изменилась ли роль этого рода войск в 21 веке? Сохранили ли артиллеристы влияние на поле боя, из-за которого их называли "богами войны"?

Во время российско-украинской войны артиллерия ВСУ пополнилась десятками артустановок, которые предоставили западные партнеры. Тем не менее на четвертый год войны поле боя покрывает плотный слой дронов, которые выслеживают каждое движение солдат и склады техники. Фокус решил рассказать о том, почему этот род войск и дальше играет важную роль на фронте и почему праздник перенесли на другой день.

Артиллерия ВСУ — Андрей Малиновский об артиллеристах и ракетчиках

Артиллерия ВСУ — когда отмечается профессиональный праздник

До 2024 года День ракетных войск и артиллерии отмечался 3 ноября. Президент Украины Леонид Кучма (1994-2005) в октябре 1997 года подписал указ, в котором выбрали именно эту дату. Причина такого решения — в этот день в 1943 году, во время Второй мировой войны, советские войска остановили движение нацистской Германии к северу от Киева. На позициях установили орудия, которые в течение 40 минут работали по 30 участкам площадью 16-50 га. Плотность орудий — 450 ед. на 1 км позиций. Таким образом создали "огневой вал", который имел целью уничтожить 443 вражеских цели. Была создана зона непрерывных взрывов перед пехотой и танками шириной в несколько километров и глубиной в 800 м. До конца Второй мировой этот рекорд не повторили, а глава СРСР Иосиф Сталин назвал этот вид войск "богами войны".

В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский установил новую дату дня ракетных войск и артиллерии — 4 декабря. В указе объясняется, что этот день выбрали, чтобы "начать новые военные традиции" и почтить мужество и героизм украинских бойцов.

На портале медиа NV уточнили, почему выбрали именно 4 декабря. Выяснилось, что с такой просьбой к президенту обратились бойцы ракетных войск. В этот день отмечают день святой Варвары, которая в западном мире считается покровительницей молний, грома и артиллерии. Указывается, что таких традиций придерживаются армии Франции, Польши, США.

Артиллерия и ракетные войска Украины — структура и командующий

Артиллеристы и ракетчики — это особый род войск в составе ВСУ, которые являются частью Сухопутных войск, Военно-морских сил. На поле боя воюют около 16 артиллерийских бригад, которые работают различными средствами поражения. Главные цели артиллеристов — места дислокации живой силы противника, позиции танков, артиллерии, средств ПВО, командные пункты и тому подобное. С 2024 года этот род войск возглавляет генерал-майор Андрей Малиновский. В интервью "Радио Байрактар" он рассказал, среди прочего, о возможностях ракетного комплекса ПВО Patriot, способного сбивать баллистические и крылатые ракеты ВС РФ.

Артиллеристы и ракетчики применяют оружие, которым наносят болезненные удары вглубь позиций ВС РФ на временно оккупированных территориях. По россиянам бьют пушки М777 (дальность 24-40 км), М119 (17-19 км), "Мста-Б" (24-29 км), Д-30 (12-21 км), САУ и гаубицы "Мста-С" (24-36 км), Krab (30-40 км), Paladin (22-40 км), PzH 2000 (30-40 км), Zuzana (30-40 км), CAESER (40-55 км), "Гиацинт"/"Пион" (37-55 км), "Акация" (18-24 км), "Богдана" (30-50 км), ВМ-21 "Град" (до 40 км), M142 HIMARS/M270 (70-300 км) и др.

В перечне артсистем ВСУ можно выделить образцы западного оружия, которые начали появляться только с 2022 года. В пакеты западной помощи входили, например, М777, PzH 2000, Krab, CAESER, M142 HIMARS/M270 — средства поражения НАТО и снаряды к ним, которые предоставляли США, Германия, Франция и другие государства-партнеры. Фокус писал о примерах применения этого оружия: в октябре 2025 года россияне заявили, что HIMARS якобы пробил отверстие в дамбе Белгородского водохранилища.

Кроме того, примечательны темпы производства САУ "Богданы", которую Минобороны Украины поставило на вооружение уже во время войны. Согласно данным чиновников, темпы выпуска "Богданы" — до 36 ед. в месяц (по состоянию на осень 2024 года), и это больше, чем скорость, например, французских заводов, выпускающих CAESER.

Военно-морские силы ВСУ, ко всему прочему, получили модернизированное средство поражения: береговой ракетный комплекс "Нептун" переработали под наземные цели и он начал бить на расстоянии 300-1000 км. Как в октябре рассказал президент Украины Владимир Зеленский, ракету "Нептун" применили, например, совместно с ракетой "Фламинго".

Переиграли ли дроны артиллерию

Как рассказали аналитики портала Texty, на поле боя в Украине образовалась килзона, в которой под прицелом дронов — около 10-15 км по обе стороны от фронта. При этом отмечается, что в обновленных условиях военные продолжают использовать артиллерию.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, почему, по его мнению, артиллеристы продолжают оставаться влиятельной силой. "Боги войны" имеют два преимущества по сравнению с БпЛА. Первое преимущество — дальнобойность и независимость от погоды. Второе — FPV несут 2-3 кг взрывчатки, а снаряд 155 мм — 47 кг общего веса и 6-7 кг взрывчатки. По мнению эксперта, несмотря на преимущества БпЛА, без артиллерии не обойтись на поле боя 21 века.