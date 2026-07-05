Трамп и Путин провели телефонный разговор: в Кремле снова солгали об "успехах" на фронте

Президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин провели телефонный разговор продолжительностью 1,5 часа. В ходе разговора Кремль вновь заявил об "успехах" на фронте и готовности к переговорам.

Российский диктатор поздравил главу США и его страну с 250-летием Независимости, и они обсудили ряд вопросов. О подробностях этого разговора сообщил советник президента РФ Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.

По словам Ушакова, именно США якобы инициировали этот телефонный разговор. Советник кремлевского диктатора добавил, что Путин поздравил США и Трампа с годовщиной американского Дня независимости.

"Трамп заявил о необходимости как можно скорее завершить украинский конфликт для реализации потенциала сотрудничества между РФ и США в экономике", — сказал Ушаков.

Впоследствии представитель Кремля добавил, что беседа между сторонами была "деловой и весьма конструктивной", а в Москве ожидают прибытия спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

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Ушаков отметил, что Путин и Трамп обсудили Украину, и в ходе беседы Трамп "подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений". Также Путин рассказал о "реальной ситуации на поле боя" и добавил, что, якобы, Европа и "партия войны исходят из ошибочного представления о ситуации на поле боя".

Ранее "Фокус" сообщал о том, что у Путина осталось всего два варианта в отношении войны. Сейчас перед российским диктатором стоят два варианта дальнейшего развития событий: эскалация или переговоры.

Впоследствии стало известно, что Зеленский и Трамп провели переговоры по телефону. Главы государств пообщались по телефону в 250-й день Независимости и обсудили ряд ключевых вопросов — о завершении войны и встрече на саммите НАТО в Анкаре.