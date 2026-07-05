Трамп і Путін провели телефонну розмову: в Кремлі знову збрехали про "успіхи" на фронті

Президент США Дональд Трамп і очільник РФ Володимир Путін провели телефонну розмову тривалістю в 1,5 години. Під час розмови Кремль знову заявив про "успіхи" на фронті та готовність до перемовин.

Російський диктатор привітав главу США та його країну з 250-річницею Незалежності та обговорили низку питань. Про деталі цієї розмови повідомив радник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляють росЗМІ.

За словами Ушакова, саме нібито США були стороною, яка ініціювала телефонну розмову. Радник кремлівського диктатора додав, що Путін привітав США і Трампа з річницею американського Дня незалежності.

"Трамп заявив про необхідність якнайшвидше завершити український конфлікт для реалізації потенціалу співпраці РФ і США в економіці", — сказав Ушаков.

Згодом представник Кремля додав, що розмова між сторонами була "діловою і вельми конструктивною", а в Москві очікують приїзду спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Відео дня

Ушаков зазначив, що Путін і Трамп обговорили Україну, де під час розмови Трамп "підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень". Також Путін розповів про "реальну ситуацію на полі бою" та додав, що начебто Європа та "партія війни виходять з хибного уявлення про ситуацію на полі бою".

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Путіна залишилися лише два варіанти щодо війни. Наразі перед російським диктатором постали два варіанти подальшого розвитку подій: ескалація або переговори.

Згодом стало відомо, що Зеленський та Трамп провели перемовини телефоном. Глави держав зідзвонилися в 250-й день Незалежності й обговорили низку ключових питань — щодо завершення війни та зустрічі на саміті НАТО в Анкарі.