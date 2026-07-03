Усвідомлює, що програє: у Путіна залишилися лише два варіанти щодо війни, — The Telegraph

Російський диктатор Володимир Путін вперше визнав, що українські атаки углиб території РФ викликають глибоке занепокоєння по всій країні. Також Путін назвав війну "війною", а не звичним для Кремля терміном "СВО".

Проблеми у російської влади наростають, оскільки систематична кампанія України проти російської нафтової інфраструктури нищить доходи для військової машини Путіна. Про це пише The Telegraph.

"Дефіцит пального, стрімке зростання цін та зростаюча економічна невизначеність дають змогу населенню, яке досі було значною мірою захищене від наслідків війни, на власному досвіді відчути реальність війни", — йдеться у публікації.

Як свідчать дані західної розвідки, Росія щомісячно втрачає на війні близько 30 тисяч осіб, при цьому покриваючи лише незначну частину цих втрат. Така ситуація наближає Кремль до перспективи ширшої мобілізації, яка може зачепити і російські еліти.

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"Кремль, можливо, зараз наближається до того, що військові стратеги називають кульмінаційною точкою — етапом, на якому наступальні сили вже не можуть підтримувати свій імпульс і ризикують зазнати стратегічної поразки, якщо умови не зміняться кардинально", — йдеться у публікації.

У Путіна залишилися два варіанти

Наразі, як пише видання, перед російським диктатором постали два варіанти подальшого розвитку подій: ескалація або переговори. Саме масовані удари по Україні, як-от нічна атака на Київ у ніч на 2 липня, можуть ознаменувати початок цієї ескалації.

Прихильники Путіна у Telegram вимагають від нього застосування ядерної зброї, роками висуваючи ті самі аргументи. Однак Путін, схоже, розуміє реальність і знає, якою може бути реакція НАТО на подібний крок.

Наразі мир може бути найкращою можливістю для Путіна зберегти свій режим та особисту безпеку. Однак його позиції на переговорах значно слабші, аніж рік тому, коли президент Володимир Зеленський перебував під великим тиском, а майбутнє підтримки України було невизначеним.

Нагадаємо, 2 липня Зеленський розповів, чому Путін уникає переговорів.

Раніше видання Forbes пояснювало, чому у Путіна залишилося ще три роки.