У Києві зросла кількість жертв нічного обстрілу: ДСНС показала наслідки ударів по столиці (фото)

У Києві пожежі та руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах через нічний масований обстріл Росії. Кількість поранених зросла до понад 30, вже відомо про 8 загиблих.

Пожежі та руйнування сталися у Дарницькому, Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Оболонському, Святошинському та Деснянському районах столиці. Про це вранці розповіли у ДСНС.

За інформацією рятувальників, у Дарницькому районі зафіксовані часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

У Дарницькому районі Києва сталися руйнування у кількох багатоповерхівках Фото: ДСНС

У Шевченківському районі зафіксована пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. Наслідки є і за іншими адресами у цьому районі, зокрема відомо про руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 квадратних метрів, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі.

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Рятувальники гасять пожежу на даху багатоповерхової будівлі у столиці Фото: ДСНС

У Голосіївському районі сталася пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки. У Печерському районі зафіксовано руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежу, що сталася в межах 1 та 2 поверхів на площі 200 квадратних метрів.

Пожежа в одному з дворів житлових будинків у Києві Фото: ДСНС

В Оболонському районі внаслідок атаки сталася пожежа на території складського майданчика. У Святошинському пошкоджень зазнали 2 приватних житлових будинки. Також у Деснянському районі відомо про пошкодження житлової 9-поверхівки.

Кадри зруйнованого житлового будинку у столиці Фото: ДСНС

Водночас у ДСНС наголосили, що на місцях продовжують працювати екстрені служби. Інформація щодо наслідків буде оновлюватися.

У Києві зросла кількість жертв та постраждалих внаслідок атаки

Мер Києва Віталій Кличко під ранок повідомив, що кількість жертв внаслідок масованого обстрілу зросла до 5 осіб. Загалом 34 людини постраждали, з них 32 перебувають під наглядом медиків.

За даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, кількість загиблих сягнула 8 осіб.

"Ворог вкотре цілеспрямовано б’є по житлових кварталах і вбиває мирних жителів. Маємо дуже серйозні руйнування та значну кількість потерпілих, у тому числі дітей", — зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, також внаслідок нічного обстрілу 2 липня зафіксовані наслідки у 5 районах Київщини.

Цієї ночі ворог бив по Києву балістикою, ракетами "Циркон" та реактивними дронами.