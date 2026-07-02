В Киеве возросло число жертв ночного обстрела: ГСЧС показала последствия ударов по столице (фото)

В Киеве в нескольких районах произошли пожары и разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов в результате ночного массированного обстрела России. Число раненых возросло до более чем 30, уже известно о 8 погибших.

Пожары и разрушения произошли в Дарницком, Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Оболонском, Святошинском и Деснянском районах столицы. Об этом утром сообщили в ГСЧС.

По информации спасателей, в Дарницком районе зафиксированы частичные разрушения жилых 5-этажного и 9-этажного домов, верхних этажей 16-этажного дома и частных домов.

В Дарницком районе Киева произошли обрушения в нескольких многоэтажных домах Фото: ГСЧС

В Шевченковском районе зафиксирован пожар на общей крыше 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. Последствия пожара заметны и по другим адресам в этом районе: в частности, известно о разрушении 5-этажного здания, возгорании в жилом 5-этажном здании на площади 300 квадратных метров, а также в 3-этажном нежилом здании.

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Спасатели тушат пожар на крыше многоэтажного здания в столице Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе произошел пожар на техническом этаже 16-этажного здания. В Печерском районе зафиксировано разрушение жилого 9-этажного дома, а также пожар, произошедший на 1 и 2 этажах на площади 200 квадратных метров.

Пожар в одном из дворов жилых домов в Киеве Фото: ГСЧС

В Оболонском районе в результате атаки произошел пожар на территории складской площадки. В Святошинском районе повреждения получили два частных жилых дома. Также в Деснянском районе известно о повреждении 9-этажного жилого дома.

Снимки разрушенного жилого дома в столице Фото: ГСЧС

В то же время в ГСЧС подчеркнули, что на местах продолжают работать экстренные службы. Информация о последствиях будет обновляться.

В Киеве увеличилось число погибших и пострадавших в результате атаки

Мэр Киева Виталий Кличко ранним утром сообщил, что число жертв в результате массированного обстрела возросло до 5 человек. Всего пострадали 34 человека, из них 32 находятся под наблюдением врачей.

По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, число погибших достигло 8 человек.

"Враг в очередной раз целенаправленно наносит удары по жилым кварталам и убивает мирных жителей. Мы сталкиваемся с очень серьезными разрушениями и значительным числом пострадавших, в том числе детей", — отметил Ткаченко.

Напомним, что также в результате ночного обстрела 2 июля были зафиксированы последствия в 5 районах Киевской области.

Этой ночью враг наносил удары по Киеву с помощью баллистических ракет, ракет "Циркон" и реактивных дронов.