В Киеве возросло число жертв ночного обстрела: ГСЧС показала последствия ударов по столице (фото)
В Киеве в нескольких районах произошли пожары и разрушения гражданской инфраструктуры и жилых домов в результате ночного массированного обстрела России. Число раненых возросло до более чем 30, уже известно о 8 погибших.
Пожары и разрушения произошли в Дарницком, Шевченковском, Голосеевском, Печерском, Оболонском, Святошинском и Деснянском районах столицы. Об этом утром сообщили в ГСЧС.
По информации спасателей, в Дарницком районе зафиксированы частичные разрушения жилых 5-этажного и 9-этажного домов, верхних этажей 16-этажного дома и частных домов.
В Шевченковском районе зафиксирован пожар на общей крыше 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. Последствия пожара заметны и по другим адресам в этом районе: в частности, известно о разрушении 5-этажного здания, возгорании в жилом 5-этажном здании на площади 300 квадратных метров, а также в 3-этажном нежилом здании.
В Голосеевском районе произошел пожар на техническом этаже 16-этажного здания. В Печерском районе зафиксировано разрушение жилого 9-этажного дома, а также пожар, произошедший на 1 и 2 этажах на площади 200 квадратных метров.
В Оболонском районе в результате атаки произошел пожар на территории складской площадки. В Святошинском районе повреждения получили два частных жилых дома. Также в Деснянском районе известно о повреждении 9-этажного жилого дома.
В то же время в ГСЧС подчеркнули, что на местах продолжают работать экстренные службы. Информация о последствиях будет обновляться.
В Киеве увеличилось число погибших и пострадавших в результате атаки
Мэр Киева Виталий Кличко ранним утром сообщил, что число жертв в результате массированного обстрела возросло до 5 человек. Всего пострадали 34 человека, из них 32 находятся под наблюдением врачей.
По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, число погибших достигло 8 человек.
"Враг в очередной раз целенаправленно наносит удары по жилым кварталам и убивает мирных жителей. Мы сталкиваемся с очень серьезными разрушениями и значительным числом пострадавших, в том числе детей", — отметил Ткаченко.
Напомним, что также в результате ночного обстрела 2 июля были зафиксированы последствия в 5 районах Киевской области.
Этой ночью враг наносил удары по Киеву с помощью баллистических ракет, ракет "Циркон" и реактивных дронов.