У Путіна є ще три роки: Forbes написав, чому еліти усунуть очільника Кремля

Володимир Путін може втрати владу протягом трьох років: через заколот еліт або через громадянську війну, пише Forbes. Влада Путіна похитнулась після ударів України по окупованому Криму та після втрат на фронті. Аналітики провели паралелі з минулими війнами Російської Федерації та розповіли, як та чому диктатор втрачатиме легітимність.

Путіна може очікувати швидке вбивство або показовий суд, але на сьогодні він прямує до неминучого провалу, ідеться у матеріалі аналітика Меліка Кайлана для Forbes. Тригерами, які підштовхнуть росіян до дій, може бути або потужний удар України, або внутрішні заворушення, або втрата підтримки Китаю. Аналітик описав поточні негаразди РФ, починаючи від атак на Крим та НПЗ і завершуючи ймовірним заколотом у війську. Далі він підсумував, що у Путіна залишилось не більше трьох років до втрати влади, і висновки ґрунтуються на попередньому історичному досвіді.

"Не забуваймо, що історично зміна режимів відбувалася, а Московська імперія розпадалася двічі протягом останнього століття через катастрофічні іноземні військові кампанії — Перша світова війну та вторгнення в Афганістан", — пояснив Кайнлайн.

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Володимир Путін — війна РФ та спротив еліт

На Forbes вказано, що матеріал — це переказ інтерв'ю, яке аналітик дав воєнному журналісту Себастьяну Юнгеру.

Кайлайн описав головні проблеми РФ, через які Путін втрачає легітимність і прямує до втрати влади та життя.

Атаки України по Криму. Сили оборони перерізали логістику і тепер на півострові немає пального і зривається туристичний сезон. На останній логістичній гілці, по Кримському мосту, поки що прориваються окремі бензовози, але удар по цій споруді "неминучий", почув Кайлайн від джерела в українському війську. Публічні заяви солдатів ЗС РФ. У цьому контексті згадують виступ військового Олександра Луніна, який набрав 11 млн переглядів. Лунін попередив про заколот і вимагав публічної зустрічі з Путіним, і при цьому скаржився на погані умови у російській армії. Аналітики уточнив, що на сьогодні цей спікер у в'язниці, але нагадав, що "повстання Пригожина [очільник ПВК "Вагнер", який пішов на Москву у червні 2023 року — ред.] досі яскраво сприймається громадськістю". Удари по НПЗ, підстанціях, нафтобазах, підприємствах ВПК РФ. У статті звернули увагу на "плачі інфлюенсерок" через дефіцит бензину і також на протести щодо мобілізації, яку може планувати Путін.

"Уся варварська українська авантюра виглядатиме як катастрофа. Путін не може уникнути цькування. Ефект множиться, годинник починає цокати до його кінця. Втрата довіри призводить до втрати легітимності в деспотичному режимі", — написав аналітик, нагадавши власне передбачення вторгнення РФ в Україну за місяць до початку.

Які сценарії можливі у РФ

Один з подальших сценаріїв, який розглянув Кайлайн , — це громадянська війна через протистояння різних груп силовиків, створених за часів Путіна. Аналітик назвав їх "преторіанською гвардією" — це ФСБ, МВС, Росгвардія (у цьому підрозділі 300 тис. осіб), Федеральна служба охорони (30 тис.), поліція тощо. Саме з протистояння між різними гілками силових органів влади може початись громадянська війна, вважає він.

Далі — зміщення Путіна через тиск еліт. Тут можливі два сценарії. У першому сценарії — швидка ліквідація очільника Кремля, поки його прихильники не встигли отямитись. У другому — йому зберігають життя задля проведення показового процесу. На думку аналітики, другий варіант більш прийнятний, оскільки тоді у РФ не почнеться хаос, а еліти перекладуть на Путіна всю відповідальність. Один з цих сценаріїв став ближчим через недавню смерть ексміністра оборони Сергія Іванова: еліта побачила швидкість, з якою диктатор усуває конкурентів, і тому розхвилюється за власну долю.

"Дні Путіна полічені. Якщо ця наративна лінія збережеться або погіршиться, його, ймовірно, повалять протягом трьох років", — підсумовується у матеріалі Forbes.

Зазначимо, 29 червня Фокус писав про одне з останніх інтерв'ю Путіна, яке він дав росЗМІ "Вєсті". Російський диктатор розповів про "успіхи" на фронті й при цьому заявив, що начебто ЗС РФ окупували "Старий Оскіл": насправді це російське місто на відстані 200 км від України.

Нагадуємо, 29 червня щодо останніх заяв Путіна висловився президент України Володимир Зеленський, який відреагував на нові терміни "взяття Донбасу".