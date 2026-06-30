У Путина еще три года: Forbes рассказал, почему элиты отстранят главу Кремля

Владимир Путин может лишиться власти в течение трёх лет: либо из-за мятежа элит, либо из-за гражданской войны, пишет Forbes. Власть Путина пошатнулась после ударов Украины по оккупированному Крыму и после потерь на фронте. Аналитики провели параллели с прошлыми войнами Российской Федерации и рассказали, как и почему диктатор будет терять легитимность.

Путина может ожидать либо быстрое убийство, либо показательный суд, но на сегодняшний день он движется к неизбежному краху, говорится в материале аналитика Мелика Кайлана для Forbes. Триггерами, которые подтолкнут россиян к действиям, могут стать либо мощный удар Украины, либо внутренние беспорядки, либо потеря поддержки со стороны Китая. Аналитик описал текущие проблемы РФ, начиная с атак на Крым и НПЗ и заканчивая вероятным мятежом в армии. Далее он подытожил, что у Путина осталось не более трёх лет до потери власти, и эти выводы основаны на предыдущем историческом опыте.

"Не забываем, что исторически смена режимов происходила, а Московская империя распадалась дважды в течение последнего столетия из-за катастрофических иностранных военных кампаний — Первой мировой войны и вторжения в Афганистан", — пояснил Кайнлайн.

Відео дня

Владимир Путин — война РФ и сопротивление элит

В Forbes указано, что данный материал представляет собой пересказ интервью, которое аналитик дал военному журналисту Себастьяну Юнгеру.

Кайлайн описал основные проблемы РФ, из-за которых Путин теряет легитимность и движется к потере власти и жизни.

Атаки Украины на Крым. Силы обороны перерезали логистику, и теперь на полуострове нет топлива, а туристический сезон срывается. По последнему логистическому маршруту, через Крымский мост, пока прорываются отдельные бензовозы, но удар по этому сооружению "неизбежен", как сообщил Кайлайн источник в украинской армии. Публичные заявления солдат ВС РФ. В этом контексте упоминают выступление военного Александра Лунина, которое набрало 11 млн просмотров. Лунин предупредил о мятеже и потребовал публичной встречи с Путиным, при этом жаловался на плохие условия в российской армии. Аналитики уточнили, что на сегодняшний день этот оратор находится в тюрьме, но напомнили, что "восстание Пригожина [глава ЧВК "Вагнер", который выступил против Москвы в июне 2023 года — ред.] до сих пор ярко воспринимается общественностью". Удары по НПЗ, подстанциям, нефтебазам, предприятиям ВПК РФ. В статье обратили внимание на "плач инфлюенсерок" из-за дефицита бензина, а также на протесты против мобилизации, которую может планировать Путин.

"Вся эта варварская украинская авантюра обернется катастрофой. Путин не сможет избежать травли. Эффект усиливается, часы начинают тикать до его конца. Потеря доверия приводит к потере легитимности в деспотическом режиме", — написал аналитик, напомнив о своём предсказании вторжения РФ в Украину за месяц до его начала.

Какие сценарии возможны в РФ

Один из возможных сценариев, рассмотренных Кайлайн, — это гражданская война из-за противостояния различных групп силовиков, сформированных во времена Путина. Аналитик назвал их "преторианской гвардией" — это ФСБ, МВД, Росгвардия (в этом подразделении 300 тыс. человек), Федеральная служба охраны (30 тыс.), полиция и т. д. Именно из противостояния между различными ветвями силовых органов власти может начаться гражданская война, считает он.

Далее — отстранение Путина под давлением элит. Здесь возможны два сценария. В первом сценарии — быстрая ликвидация главы Кремля, пока его сторонники не успели опомниться. Во втором — ему сохранят жизнь ради проведения показательного процесса. По мнению аналитиков, второй вариант более приемлем, поскольку тогда в РФ не наступит хаос, а элиты возложат на Путина всю ответственность. Один из этих сценариев стал более вероятным из-за недавней смерти экс-министра обороны Сергея Иванова: элита увидела, с какой скоростью диктатор устраняет конкурентов, и поэтому забеспокоилась за собственную судьбу.

"Дни Путина сочтены. Если эта линия повествования сохранится или усугубится, его, вероятно, свергнут в течение трёх лет", — говорится в материале Forbes.

Отметим, что 29 июня Фокус писал об одном из последних интервью Путина, которое он дал российскому СМИ "Вести". Российский диктатор рассказал об "успехах" на фронте и при этом заявил, что якобы ВС РФ оккупировали "Старый Оскол": на самом деле это российский город, расположенный в 200 км от Украины.

Напоминаем, что 29 июня по поводу последних заявлений Путина высказался президент Украины Владимир Зеленский, который отреагировал на новые сроки "захвата Донбасса".