"Будет хаос": в сети появилось заявление солдата ВС РФ, пригрозившего Путину (видео)

Российский военный опубликовал в сети видео с обращением к кремлевскому диктатору Путину и вызвал его на личную встречу. Обращение вызвало бурную реакцию в комментариях: россияне соглашались с ним и сожалели, что такие заявления не приносят результата, пока остаются в соцсетях.

В аккаунте luninalexandr1987 в социальной сети Instagram появилось видео военнослужащего ВС РФ, который надел парадную форму, прикрепил все имеющиеся ордена и медали и обратился к Путину. Россиянин заявил, что готов лично встретиться с главой Кремля, чтобы открыть ему глаза на реальную ситуацию на войне. По мнению спикера, эта встреча убедит Путина пойти на мирные переговоры. В аккаунте есть целая серия таких обращений. Под каждым — сотни комментариев со словами поддержки от других граждан РФ.

Одно из прямых обращений к Путину, набравшее 200 тыс. лайков, автор опубликовал в сети утром 25 июня. На кадре виден мужчина средних лет, стоящий рядом с одноэтажным домом, вероятно, на сельском дворе: слышен лай собаки и щебетание птиц. Где именно сделана запись, не указано. Спикер сказал, что сегодня, 25 июня, к нему домой якобы пришли представители "Слуг народа", а вчера он будто бы встречался с представителями Минобороны и силовых структур (какой страны — не уточнил). Военный заявил, что Путин должен встретиться с ним в прямом эфире, и тогда он расскажет всем россиянам, что на самом деле происходит в стране. Если же кремлевский диктатор на это не согласится, то тогда против Кремля выступит армия, слышно на видео.

Відео дня

"Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия направит своё оружие против Кремля. Я просто передаю сообщение. У меня всё", — сказал он.

Военный также рассказал, как страдает российская армия, которая сидит в блиндажах, "гниет, страдает от пыток и насилия", а также гибнет из-за "самоубийственных приказов" или же их "обнуляют". Описав ситуацию, в которой оказались ВС РФ, он предупредил: если Путин не устроит "аудиенцию", то последствия будут очень плачевными.

На странице военного в Instagram есть и другие посты с протестами против войны и против Путина. В одном из предыдущих постов он заявил, что в РФ начнется хаос, если армия покинет позиции, поскольку "враг не спит и воспользуется обстоятельствами". А после этого уточнил, что требует аудиенции в Кремле.

"Друзья мои, назревает очень серьезная мясорубка, и это вообще не шутки. В стране наступит такой хаос, какого вы еще не видели", — предупредил он.

Беспорядки в РФ — подробности

Под постами солдата ВС РФ — сотни комментариев поддержки: ориентировочная проверка показала, что это могут быть настоящие россияне. Например, россиянка, владелица пиццерии, написала, что стала гордиться таким смельчаком. Другие соглашались, что автор поступает правильно, но жаль, что только в интернете.

Беспорядки в РФ — реакция на видео солдата Фото: Скриншот

Беспорядки в РФ — комментарии в поддержку обращения к Путину Фото: Скриншот

На данный момент у OSINT-экспертов нет данных о том, является ли видео с обращением к Путину подлинным и является ли солдат ВС РФ настоящим. Аккаунт в Instagram, в котором появилось видео, был создан в марте 2026 года и за три месяца опубликовал 721 пост (с видео) и набрал 123 тыс. подписчика. Также есть ссылка на Telegram-канал, у которого 2 тыс. подписчиков: указано, что его ведет россиянин Александр Лунин с позывным "Рыкарь". В апреле он опубликовал кадры, якобы снятые во время Курской операции, которая состоялась в 2024 году. Кроме того, одноименный аккаунт есть в запрещённой российской социальной сети.

Кремль и Минобороны РФ пока не прокомментировали заявления российского солдата.

Отметим, что 24 июня появилось заявление диктатора Путина, в котором он отказался от мирных переговоров с президентом Зеленским и заявил, будто Украина хочет разжечь конфликт в РФ. При этом он вскользь упомянул об угрозах для Крыма, но промолчал об ударах по Москве, словно вовсе не знает о них.

Напоминаем, что 25 июня президент Зеленский сообщил о планах РФ провести новое наступление с территории Беларуси.