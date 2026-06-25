"Буде хаос": у мережі з'явилась заява солдата ЗС РФ, який пригрозив Путіну (відео)

Російський військових опублікував у мережі відео зі зверненням до кремлівського диктатора Путіна та викликав його на особисту зустріч. Звернення викликало бурхливу реакцію у коментарях: росіяни погоджувались з ним і шкодували, що такі заяви не працюють, поки залишаються у соцмережах.

У акаунті luninalexandr1987 у соцмережі Instargam з'явилось відео військовослужбовця ЗС РФ, який вдягнув парадну форму, прикріпив усі наявні ордени та медалі, і звернувся до Путіна. Росіянин сказав, що готовий особисто зустрітись з очільником Кремля, щоб відкрити йому очі на реальну ситуацію на війні. На думку спікера, ця зустріч переконає Путіна піти на мирні переговори. У акаунті є серія таких звернень. Під кожним — сотні коментарів зі словами підтримки від інших громадян РФ.

Одне зі прямих звернень до Путіна, яке набрало 200 тис. вподобайок, автор опублікував у мережі зранку 25 червня. Бачимо чоловіка середнього віку, який стоїть поруч з одноповерховим будинком на, ймовірно, сільському подвір'ї: чути гавкіт собаки та цвірінькання пташок. Де саме зроблено запис, не вказано. Спікер сказав, що сьогодні, 25 червня, до нього в дім начебто прийшли представники "Слуг народу", а вчора він нібито бачився з представниками Міноборони та силових структур (якої країни — не уточнив). Військовий заявив, що Путін повинен зустрітись з ним у прямому ефірі й тоді чоловік розповість усім росіянам, що насправді відбувається в країні. Якщо ж кремлівський диктатор на це не погодиться, то тоді проти Кремля виступить армія, чути на відео.

Відео дня

"Якщо найближчим часом я не приїду до Кремля і не виступлю, у прямому ефірі поряд з вами армія розгорне свою зброю проти Кремля. Я передаю лише повідомлення. У мене все", — сказав він.

Військовий також розповів, як страждає російська армія, яка сидить у бліндажах, "гниє, страждає від катувань та насильства", і також гине через "самовбивчі накази" або ж їх "обнуляють". Описавши ситуацію, у якій опинилась ЗС РФ, він попередив: якщо Путін не влаштує "аудієнцію", то наслідки будуть дуже поганими.

На сторінці Instsgram військового є інші звернення з протестами проти війни та проти Путіна. У одному з попередніх дописів він заявив, що у РФ почнеться хаос, якщо армія залишить позиції, оскільки "ворог не спить і скористається обставинами". І після цього уточнив, що вимагає аудієнції в Кремлі.

"Друзі мої, назріває дуже серйозна м'ясорубка, і це взагалі не жарти. Буде у країні такий хаос, якого ви ще не бачили", — попередив він.

Заворушення у РФ — деталі

Під дописами солдата ЗС РФ — сотні підтримуючих коментарів: орієнтовна перевірка показала, що це можуть бути справжні росіяни. Наприклад, росіянка-власниця піцерії написала, що почала гордитись таким сміливцем. Інші погоджувались, що автор все правильно робить, але шкода, що лише в інтернеті.

Заворушення у РФ — реакція на відео солдата Фото: Скриншот

Заворушення у РФ — коментарі з підтримкою звернення до Путіна Фото: Скриншот

На сьогодні не має даних OSINTерів, чи відео зі зверненням до Путіна справжнє і чи справжній солдат ЗС РФ. Акаунт Instaram, у якому з'явилось відео, створений у березні 2026 року і протягом трьох місяців опублікував 721 допис (з відео) та отримав 123 тис. читачів. Також є посилання на Telegram-канал у якому є 2 тис. підписників: вказано, що його веде росіянин Олександр Лунін з позивним "Рикарь". У квітні він опублікував кадри начебто з Курської операції, яка відбулась у 2024 році. Крім того, однойменний акаунт є у забороненій російській соцмережі.

Кремль, Міноборони РФ поки не коментувало заяв російського солдата.

Зазначимо, 24 червня з'явилась заява диктатора Путіна, у якій він відмовився від мирних переговорів з президентом Зеленським і сказав, начебто Україна хоче розпалити конфлікт у РФ. При цьому він кілька слів сказав про загрози для Криму, але промовчав про удари по Москві, наче зовсім про них не знає.

Нагадуємо, 25 червня президент Зеленський розповів про плани РФ провести новий наступ з території Білорусі.