Був найближчим соратником Путіна: у Росії помер екс-міністр оборони Сергій Іванов

У Росії помер колишній міністр оборони РФ та спеціальний представник глави Кремля Володимира Путіна з питань екології Сергій Іванов.

Про його смерть повідомила "Єдина Ліга ВТБ". Йому було 73 роки.

"Сергій Борисович стояв біля витоків створення Єдиної Ліги ВТБ і зробив ключовий внесок у становлення та розвиток турніру. Завдяки його ініціативі, підтримці та увазі до баскетболу Ліга стала одним із ключових проєктів російського спорту, який об’єднав провідні клуби та надав нового імпульсу розвитку гри", — йдеться у публікації.

Був близьким другом Путіна і підтримував війну в Україні

Як пише "Медуза", Іванов був одним із найближчих соратників Путіна, який служив разом із ним ще в ленінградському КДБ. Вони навіть сиділи в сусідніх кімнатах одного кабінету.

У 2000 році "Комерсант" запитав у Володимира Путіна, який на той час ще виконував обов’язки президента Росії, до чиїх порад він прислухається і кому довіряє.

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"Чи довіряю? Сергію Іванову, секретарю Ради безпеки… Є таке поняття, як почуття солідарності. Ось з Івановим таке почуття виникає", — відповів той.

Після приходу Путіна до влади Іванов обіймав найвищі державні посади: у різні роки він був секретарем Ради безпеки, міністром оборони, віце-прем’єром та головою адміністрації президента. Він навіть міг брати участь у виборах 2008 року, але Путін призначив своїм наступником Дмитра Медведєва, оскільки вважав, що Медведєв згодом поверне йому цю владу, а щодо Іванова він мав сумніви.

"Він вважав, що Сергій не поверне йому владу", — розповів знайомий Іванова авторам книги "Цар власною персоною", головному редактору розслідувального видання "Проект" Роману Баданіну та його заступнику Михайлу Рубіну. Крім того, на його думку, Путіна турбувало, що до Іванова добре ставилися й американські власті (сам Іванов згадував, що спілкується з представниками керівництва США).

Як і інші члени найближчого оточення Путіна, Іванов намагався використовувати свій вплив і просувати своїх дітей на високі посади в держкорпораціях та великих компаніях, лояльних до влади. Так, його старший син Олександр був заступником голови правління "Внешэкономбанка", а молодший — Сергій — генеральним директором алмазодобувної компанії "Алроса". Олександр загинув у 2014 році, потонувши під час відпочинку в ОАЕ, Сергій, як і раніше, працює в "Алросі" — заступником голови наглядової ради.

Смерть сина підірвала здоров’я Іванова, і у 2016 році він пішов зі своєї посади голови Адміністрації президента.Натомість найближчий соратник Путіна отримав посаду його спеціального представника з питань екології. Іванов займався захистом амурських тигрів і регулярно пропонував обмежити туристичний потік на Байкал.

У 2023 році він висловився на підтримку війни проти України.

"Я вірю в успіх операції, вірю, що на полі бою наші збройні сили будуть просуватися вперед. Я бажаю успіху і, як можу, допомагаю нашій армії в межах своїх скромних можливостей", — сказав він в ефірі телеканалу "Росія-24".

Нагадаємо, що в Ризі було знайдено мертвим "особистого ворога Путіна".

Також повідомлялося, що в Солсбері виставлено на продаж будинок, у якому отруїли Скрипаля.