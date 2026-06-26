Был ближайшим соратником Путина: в России умер экс-министр обороны Сергей Иванов

В России скончался бывший министр обороны РФ и спецпредставитель главы Кремля Владимира Путина по вопросам экологии Сергей Иванов.

О его смерти сообщила Единая Лига ВТБ. Ему было 73 года.

"Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры", — говорится в публикации.

Близко дружил с Путиным и поддерживал войну в Украине

Как пишет "Медуза", Иванов был одним из ближайших соратников Путина, служивший с ним еще в ленинградском КГБ. Они даже сидели в соседних комнатах одного кабинета.

В 2000 году «Коммерсант» спросил у тогда еще исполняющего обязанности президента России Владимира Путина, к чьим советам он прислушивается и кому доверяет.

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"Доверяю? Сергею Иванову, секретарю Совета безопасности… Есть такое понятие, как чувство локтя. Вот с Ивановым такое чувство возникает", — ответил тот.

После прихода Путина к власти Иванов получал самые высокие государственные посты: в разные годы он был секретарем Совета безопасности, министром обороны, вице-премьером и главой администрации президента. Он даже мог участвовать в выборах 2008 года, но Путин сделал своим преемником Дмитрия Медведева, поскольку считал, что Медведев потом вернет ему эту власть, а в Иванове он сомневался.

"Он считал, что Сергей не отдаст ему власть назад», — говорил знакомый Иванова авторам книги "Царь собственной персоной", главреду расследовательского издания "Проект" Роману Баданину и его заместителю Михаилу Рубину. Кроме того, по его мнению, Путина беспокоило, что к Иванову хорошо относились и американские власти (сам Иванов упоминал, что общается с представителями руководства США).

Как и другие члены ближайшего круга Путина, Иванов старался использовать влияние и продвигать своих детей на высокие посты в госкорпорациях и лояльных власти крупных компаниях. Так, его старший сын Александр был зампредом Внешэкономбанка, а младший — Сергей — гендиректором алмазодобывающей компании "Алроса". Александр погиб в 2014 году, утонув на отдыхе в ОАЭ, Сергей по-прежнему работает в "Алросе" — зампредом наблюдательного совета.

Смерть сына подкосила здоровье Иванова, и в 2016 года он ушел со своего поста главы Администрации президента.Взамен ближайший соратник Путина получил пост его спецпредставителя по вопросам экологии. Иванов занимался защитой амурских тигров и регулярно предлагал ограничить турпоток на Байкал.

В 2023 году он высказался в поддержку войны с Украиной.

"Я верю в успех операции, верю, что на поле боя наши вооруженные силы будут продвигаться. Я желаю успеха, как могу, помогаю нашей армии в силу своих скромных возможностей", — говорил он в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, в Риге найден мертвым "личный враг Путина".

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