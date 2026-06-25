Дом в Солсбери, в котором бывший двойно агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены "Новичком" в 2018 году, выставлен на продажу. Продавцы убеждают, что он продизинфицирован и больше не представляет опасности.

Покупателю предлагают приобрести 30% акций за 114 000 фунтов стерлингов, сообщает Daily Star.

Трехкомнатный отдельно стоящий дом на Кристи Миллер Роуд находится в совместной собственности с Советом графства Уилтшир, с возможностью увеличения доли до 75%. Дом был приобретен местными властями в 2021 году, а в 2023-м после ремонта его продали жителю города.

В 2022 году совет заявил, что сохранит долю в собственности, чтобы покупатели не превратили его в туристическую достопримечательность.

Во время предыдущей продажи право на покупку имели только местные жители. Однако на этот раз, согласно объявлению агентства недвижимости Carter & May, "критериев для покупки нет", и дом был "тщательно улучшен" нынешними жильцами, с новой входной дверью и видимыми косметическими изменениями во внешнем виде.

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Отравление Скрипалей: что известно

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы после того, как в 2018 году смертельно опасное нервно-паралитическое вещество попало на дверную ручку их дома.

Их обнаружили без сознания и в критическом состоянии на скамейке в парке после нападения 4 марта 2018 года.

Следы боевого отравляющего вещества также были обнаружены в ресторане Zizzi, где они обедали в тот день.

Они выжили, как и детектив-сержант Ник Бейли, который первым вошел в дом в Солсбери, графство Уилтшир, после того, как их обнаружили отравленными. Однако без погибших не обошлось. 44-летняя местная жительница Доун Стерджесс, мать троих детей, погибла летом, когда "Новичок" случайно попал ей на запястье.

Ее Чарли Роули нашел в парке бутылочку с предполагаемым ядом и, подумав, что это духи, подарил ее жене. Когда появились первые признаки отравления, пару поместили в больницу, однако женщина не выжила. Их дом снесли в 2022 году, а семья Доун подала в суд на Россию.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия вероятнее всего ответственна за отравление Скрипаля. По ее словам, бывшего шпиона отравили разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать. 10 апреля СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль .

Большинство экспертов и аналитиков сошлись во мнении, что Скрипали стали целью российских спецслужб.

Еще в 2006 году Скрипаля посадили в российскую тюрьму на 15 лет за передачу информации британской разведке MI6. Он был освобожден в 2010-м в рамках обмена шпионами и жил в Солсбери.

После покушения был выдан международный ордер на арест трех российских агентов — Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова, однако Россия отказалась их экстрадировать.

Петров и Боширов, предположительно сотрудники российской военной разведки ГРУ, были запечатлены на камерах видеонаблюдения в Солсбери за день до нападения.

13 сентября 2018 года Петров и Боширов в интервью российскому телеканалу заявили, что посетили Солсбери с туристическими целями. Они якобы хотели посмотреть на местный собор.

По данным расследования The Insider и Bellingcat, "Руслан Боширов" на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Позже стало известно настоящее имя второго отравителя Скрипалей.

В апреле 2021 года полиция Чехии объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова в связи с "расследованием обстоятельств тяжкого преступления".

В декабре прошлого года Великобритания официально обвинила кремлевского диктатора Владимира Путина в отравлении Скрипалей "Новичком".