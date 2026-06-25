Епіцентр міжнародного скандалу: у Солсбері виставлено на продаж будинок, у якому отруїли Скрипаля

Будинок у Солсбері, в якому колишній подвійний агент Сергій Скрипаль та його донька Юлія були отруєні "Новачком" у 2018 році, виставлено на продаж. Продавці запевняють, що його продезінфіковано і він більше не становить небезпеки.

Покупцеві пропонують придбати 30 % акцій за 114 000 фунтів стерлінгів, повідомляє Daily Star.

Трикімнатний окремий будинок на Крісті Міллер Роуд перебуває у спільній власності з Радою графства Вілтшир, із можливістю збільшення частки до 75%. Будинок був придбаний місцевою владою у 2021 році, а у 2023-му, після ремонту, його продали мешканцю міста.

У 2022 році рада заявила, що збереже частку у власності, щоб покупці не перетворили його на туристичну пам’ятку.

Під час попереднього продажу право на купівлю мали лише місцеві мешканці. Однак цього разу, згідно з оголошенням агентства нерухомості Carter & May, "критеріїв для купівлі немає", а будинок був "ретельно оновлений" нинішніми мешканцями: встановлено нові вхідні двері та проведено косметичний ремонт фасаду.

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Отруєння Скрипалів: що відомо

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу РФ Сергій Скрипаль та його донька були госпіталізовані після того, як у 2018 році смертельно небезпечна нервово-паралітична речовина потрапила на дверну ручку їхнього будинку.

Їх знайшли непритомними та у критичному стані на лавці в парку після нападу 4 березня 2018 року.

Сліди бойової отруйної речовини також було виявлено в ресторані Zizzi, де вони обідали того дня.

Вони вижили, як і детектив-сержант Нік Бейлі, який першим увійшов до будинку в Солсбері, графство Вілтшир, після того, як їх виявили отруєними. Однак без жертв не обійшлося. 44-річна місцева мешканка Доун Стерджесс, мати трьох дітей, загинула влітку, коли "Новачок" випадково потрапив їй на зап’ястя.

Чарлі Роулі знайшов у парку пляшечку з імовірною отрутою і, подумавши, що це парфуми, подарував її дружині. Коли з’явилися перші ознаки отруєння, подружжя госпіталізували, однак жінка не вижила. Їхній будинок знесли у 2022 році, а сім’я Доун подала позов проти Росії.

12 березня прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей заявила, що Росія, найімовірніше, несе відповідальність за отруєння Скрипаля. За її словами, колишнього шпигуна отруїли нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок", розробленою в СРСР.

29 березня стало відомо, що стан Юлії Скрипаль покращився. За словами британських лікарів, вона прийшла до тями й може розмовляти. 10 квітня ЗМІ повідомили про виписку Юлії Скрипаль.

Більшість експертів та аналітиків дійшли згоди, що Скрипалі стали мішенню російських спецслужб.

Ще у 2006 році Скрипаля засудили до 15 років ув’язнення в Росії за передачу інформації британській розвідці MI6. Його звільнили у 2010-му в рамках обміну шпигунами, і він мешкав у Солсбері.

Після замаху було видано міжнародний ордер на арешт трьох російських агентів — Олександра Петрова, Руслана Боширова та Сергія Федотова, однак Росія відмовилася їх екстрадувати.

Петров і Боширов, ймовірно співробітники російської військової розвідки ГРУ, були зафіксовані камерами відеоспостереження в Солсбері за день до нападу.

13 вересня 2018 року Петров і Боширов у інтерв’ю російському телеканалу заявили, що відвідали Солсбері з туристичною метою. Вони нібито хотіли оглянути місцевий собор.

За даними розслідування The Insider та Bellingcat, "Руслан Боширов" насправді є полковником ГРУ Анатолієм Чепігою. Пізніше стало відомо справжнє ім’я другого отруйника Скрипалів.

У квітні 2021 року поліція Чехії оголосила в розшук Олександра Петрова та Руслана Боширова у зв’язку з "розслідуванням обставин тяжкого злочину".

У грудні минулого року Велика Британія офіційно звинуватила кремлівського диктатора Володимира Путіна в отруєнні Скрипалів речовиною "Новачок".