Був найближчим соратником Путіна: у Росії помер ексміністр оборони Сергій Іванов

У Росії помер колишній міністр оборони РФ та спеціальний представник глави Кремля Володимира Путіна з питань екології Сергій Іванов.

Про його смерть повідомила "Єдина Ліга ВТБ". Йому було 73 роки.

"Сергій Борисович стояв біля витоків створення Єдиної Ліги ВТБ і зробив ключовий внесок у становлення та розвиток турніру. Завдяки його ініціативі, підтримці та увазі до баскетболу Ліга стала одним із ключових проєктів російського спорту, який об’єднав провідні клуби та надав нового імпульсу розвитку гри", — йдеться у публікації.

Був близьким другом Путіна і підтримував війну в Україні

Як пише "Медуза", Іванов був одним із найближчих соратників Путіна, який служив разом із ним ще в ленінградському КДБ. Вони навіть сиділи в сусідніх кімнатах одного кабінету.

У 2000 році "Комерсант" запитав у Володимира Путіна, котрий тоді ще виконував обов’язки президента Росії, до чиїх порад він прислухається і кому довіряє.

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"Чи довіряю? Сергію Іванову, секретарю Ради безпеки… Є таке поняття, як відчуття ліктя. Ось з Івановим таке відчуття виникає", — відповів той.

Після приходу Путіна до влади Іванов обіймав найвищі державні посади: у різні роки він був секретарем Ради безпеки, міністром оборони, віце-прем’єром та головою Адміністрації президента. Він навіть міг брати участь у виборах 2008 року, але Путін призначив своїм наступником Дмитра Медведєва, оскільки вважав, що Медведєв згодом поверне йому цю владу, а щодо Іванова він мав сумніви.

Крім того, Путіна турбувало те, що до Іванова добре ставилася й американська влада. Сам Іванов цього не приховував і відкрито заявляв, що підтримує контакти з представниками Білого дому.

Як й інші члени найближчого оточення Путіна, Іванов намагався використовувати вплив і просувати своїх дітей на високі посади в держкорпораціях та великих компаніях, лояльних до влади. Так, його старший син Олександр був заступником голови правління "Внешэкономбанка". Він загинув у 2014 році, потонувши під час відпочинку в ОАЕ.

Молодший син Іванова, Сергій, обіймає посаду заступника голови наглядової ради алмазодобувної компанії "Алроса". Він також є членом ради директорів "Севералмаза" та НПФ "Газфонд". У 2021 році Іванов-молодший примудрився заробити півмільярда рублів, пише "Агентство.Новини".

Смерть старшого сина підірвала здоров’я Іванова, і у 2016 році він залишив крісло голови Адміністрації президента. Натомість найближчий соратник Путіна отримав посаду його спеціального представника з питань екології. Іванов займався захистом амурських тигрів і регулярно пропонував обмежити туристичний потік на озеро Байкал.

У 2023 році Іванов висловився на підтримку війни проти України.

"Я вірю в успіх операції, вірю, що на полі бою наші збройні сили будуть просуватися вперед. Я бажаю успіху і, як можу, допомагаю нашій армії в межах своїх скромних можливостей", — сказав він в ефірі телеканалу "Росія-24".

Нагадаємо, що в Ризі було знайдено мертвим "особистого ворога Путіна".

Також повідомлялося, що в Солсбері виставлено на продаж будинок, у якому отруїли Скрипаля.