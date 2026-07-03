Осознает, что проигрывает: у Путина осталось всего два варианта в отношении войны, — The Telegraph

Российский диктатор Владимир Путин впервые признал, что украинские атаки вглубь территории РФ вызывают глубокую обеспокоенность по всей стране. Также Путин назвал войну "войной", а не привычным для Кремля термином "СВО".

Проблемы у российских властей нарастают, поскольку систематическая кампания Украины против российской нефтяной инфраструктуры подрывает доходы, необходимые для военной машины Путина. Об этом пишет The Telegraph.

"Дефицит топлива, стремительный рост цен и растущая экономическая неопределенность позволяют населению, которое до сих пор в значительной степени было защищено от последствий войны, на собственном опыте ощутить реальность войны", — говорится в публикации.

Как свидетельствуют данные западной разведки, Россия ежемесячно теряет на войне около 30 тысяч человек, при этом восполняя лишь незначительную часть этих потерь. Такая ситуация приближает Кремль к перспективе более широкой мобилизации, которая может затронуть и российские элиты.

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"Кремль, возможно, сейчас приближается к тому, что военные стратеги называют кульминационной точкой — этапу, на котором наступающие силы уже не могут поддерживать свой импульс и рискуют потерпеть стратегическое поражение, если условия не изменятся кардинально", — говорится в публикации.

У Путина осталось два варианта

В настоящее время, как пишет издание, перед российским диктатором встали два варианта дальнейшего развития событий: эскалация или переговоры. Именно массированные удары по Украине, такие как ночная атака на Киев в ночь на 2 июля, могут ознаменовать начало этой эскалации.

Сторонники Путина в Telegram требуют от него применения ядерного оружия, годами приводя одни и те же аргументы. Однако Путин, похоже, осознает реальность и знает, какой может быть реакция НАТО на подобный шаг.

В настоящее время мир может стать для Путина лучшей возможностью сохранить свой режим и личную безопасность. Однако его позиции на переговорах значительно слабее, чем год назад, когда президент Владимир Зеленский находился под сильным давлением, а будущее поддержки Украины было неопределенным.

Напомним, 2 июля Зеленский рассказал, почему Путин избегает переговоров.

Ранее издание Forbes объясняло, почему у Путина осталось ещё три года.