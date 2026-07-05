Герой РФ, воевавший под Авдеевкой: в оккупированном Донецке задержали генерала за взятку, — СМИ

Генерал-майор Юрий Зазыкин, командовавший 114-й отдельной мотострелковой бригадой 51-й армии ВС РФ, был задержан в оккупированном Донецке. Сам военный имел звание Героя РФ и воевал против ВСУ в районе Авдеевки.

Самого генерала подозревают в получении взятки в особо крупных размерах и задержали в зоне боевых действий. Об этом сообщает издание Repost.

Высокопоставленный военный с позывным "Камень" находится в СИЗО оккупированного Донецка после того, как ему было предъявлено подозрение в получении взятки. Уже в воскресенье, 5 июля, его могут этапировать в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

Источники в военных кругах РФ сообщили СМИ, что дело против генерала является "сфабрикованным". Один из инсайдеров отметил, что вероятной причиной отстранения Зазыкина стал конфликт с другими военными, поскольку генерал еще в начале месяца должен был получить назначение на должность заместителя командира 14-го армейского корпуса Арктической группировки (место дислокации — город Мурманск).

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"Дело совершенно "надуманное", там вообще ничего нет. […] Очередные "разборки" в высших армейских кругах и решение "кадровых" и других вопросов с помощью сфабрикованных дел", — сообщил собеседник.

В то же время, по данным СМИ, генерал Зазыкин непосредственно командовал войсками во время боев за Авдеевку в Донецкой области. Еще в феврале 2025 года глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил генералу ВС РФ звание Героя России.

Ранее Фокус сообщал об истории генерала армии России Ивана Попова. Тогда генерал-майора армии РФ задержали за взяточничество, но источники говорят о его прямой критике в адрес высшего руководства Генштаба ВС РФ.

Впоследствии стало известно, что российскому генералу приговорили к пожизненному заключению. Александр Лапин руководил захватом Киева, Черниговской и Сумской областей в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину и был приговорен к пожизненному лишению свободы.