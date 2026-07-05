Герой РФ, воював під Авдіївкою: в окупованому Донецьку затримали генерала на хабарі, - ЗМІ

Генерал-майор Юрій Зазикін, який командував 114-ю окремою мотострілецькою бригадою 51 армії ЗС РФ, був затриманий в окупованому Донецьку. Сам військовий мав звання героя РФ та воював проти ЗСУ поблизу Авдіївки.

Самого генерала підозрюють в отриманні хабаря в особливо великих розмірах і затримали в зоні бойових дій. Про це повідомляє видання Repost.

Топ військовий, який мав позивний "Камінь", перебуває в СІЗО окупованого Донецька після отримання підозри в отриманні хабаря. Вже в неділю, 5 липня, його можуть етапувати до Москви для подальших слідчих дій.

Джерела в військових колах РФ повідомили ЗМІ, що справа проти генерала є "сфабрикованою". Один із інсайдерів зазначив, що ймовірною причиною усунення Зазикіна став конфлікт з іншими військовими, оскільки генерал мав ще на початку місяця отримати призначення на посаду заступника командира 14-го армійського корпусу Арктичного угрупування (місце дислокації — місто Мурманськ).

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"Справа абсолютно "ліва", там узагалі нічого немає. […] Чергові "розбірки" у вищому армійському середовищі й вирішення "кадрових" та інших питань за допомогою сфабрикованих справ", — повідомив співрозмовник.

Водночас за даними ЗМІ, генерал Зазикін брав безпосереднє командування військами під час боїв за Авдіївку Донецької області. Ще в лютому 2025 року очільник МО РФ Андрій Бєлоусов вручив генералу ЗС РФ нагороду героя Росії.

Раніше Фокус повідомляв про історію генерала армії Росії Івана Попова. Тоді генерал-майора армії РФ затримали через хабар, але джерела кажуть про його пряму критику на адресу вищого керівництво Генштабу ЗС РФ.

Згодом стало відомо, що російський генерал отримав довічне. Олександр Лапін керував захопленням Києва, Чернігівщини та Сумщини у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну та засуджений до довічного позбавлення волі.