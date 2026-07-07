Буданов раскрыл новые планы Кремля: Россия уже готова к возможному нападению на ЕС

Россия уже подготовилась к возможному нападению на Евросоюз, и её планы в этом отношении недавно изменились.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

По словам Буданова, ранее в России рассчитывали сначала завершить боевые действия в Украине, а уже потом приступить к реализации других планов.

"Раньше они четко заявляли, что нужно завершить боевые действия здесь, но сейчас планы немного корректируются, поэтому они готовы", — сказал он.

В то же время Буданов не назвал конкретных сроков возможного нападения. Он отметил, что в российских документах готовность к проведению таких действий была запланирована на начало 2027 года.

"Согласно всем их документам, они должны были достичь готовности к ведению боевых действий к началу 2027 года, но, опять же, все планы могут корректироваться. В конце концов, до начала 2027 года осталось не так много времени", — сообщил Буданов.

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В то же время он подчеркнул, что речь идет лишь о планах и готовности к таким действиям. По его словам, это не означает, что соответствующее решение уже принято.

Напомним, в июне обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс высказал предположение, что на фоне растущих потерь России и успехов Украины на фронте Владимир Путин может прибегнуть к новой эскалации. Среди возможных сценариев он назвал кратковременный военный конфликт с одной из стран НАТО, в частности с Эстонией, чтобы проверить реакцию Альянса, посеять разногласия между Европой и США и подорвать доверие к НАТО. В то же время автор подчеркнул, что это лишь один из возможных сценариев развития событий, а не подтвержденный план Кремля.

В апреле аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что Кремль усиливает информационную кампанию против стран Балтии. По оценке экспертов, российские власти всё чаще обвиняют НАТО в якобы создании угрозы и используют Калининградскую область для продвижения нарративов о необходимости "защиты" России. В ISW считали, что такая риторика может создавать информационную почву для возможного оправдания будущих действий Москвы в отношении стран Балтии.