Буданов розкрив нові плани Кремля: Росія вже готова до можливого нападу на ЄС

Росія вже підготувалася до можливого нападу на Євросоюз, а її плани щодо цього нещодавно змінилися.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Буданова, раніше в Росії розраховували спочатку завершити бойові дії в Україні, а вже потім переходити до інших планів.

“Раніше вони чітко розмежовували, що треба завершити бойові дії тут, але зараз плани трошки коригуються, тому вони готові”, — сказав він.

Водночас конкретних термінів можливого нападу Буданов не назвав. Він зазначив, що в російських документах готовність до ведення таких дій була запланована на початок 2027 року.

“У всіх їхніх документах вони мали вийти на готовність до ведення дій на початок 2027 року, але, знову ж таки, всі плани можуть коригуватися. Зрештою, до початку 2027 року залишилось не так довго”, — повідомив Буданов.

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Водночас він наголосив, що йдеться лише про плани та готовність до таких дій. За його словами, це не означає, що відповідне рішення вже ухвалене.

Нагадаємо, у червні оглядач Bloomberg Гел Брендс припустив, що на тлі зростання втрат Росії та успіхів України на фронті Володимир Путін може вдатися до нової ескалації. Серед можливих сценаріїв він назвав короткий військовий конфлікт із однією з країн НАТО, зокрема Естонією, щоб перевірити реакцію Альянсу, посіяти розбіжності між Європою та США й підірвати довіру до НАТО. Водночас автор наголошував, що це лише один із можливих сценаріїв розвитку подій, а не підтверджений план Кремля.

У квітні аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що Кремль посилює інформаційну кампанію проти країн Балтії. За оцінкою експертів, російська влада дедалі частіше звинувачує НАТО у нібито створенні загрози та використовує Калінінградську область для просування наративів про необхідність "захисту" Росії. В ISW вважали, що така риторика може формувати інформаційне підґрунтя для можливого виправдання майбутніх дій Москви щодо країн Балтії.