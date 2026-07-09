"До старта остались считанные месяцы": украинская баллистика в шаге от нанесения ударов по РФ, — Штилерман

Украина может приступить к испытаниям собственной баллистической ракеты по целям на территории России уже осенью 2026 года. До летных испытаний проекту осталось пройти лишь завершение испытаний двигателя.

Об этом заявил соучредитель и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью LIGA.net.

По его словам, после завершения испытаний двигателя начнутся летные испытания, а после подтверждения управляемости ракеты — испытания по целям на территории РФ.

"Как только мы испытаем двигатель — начнём летные испытания. Как только убедимся, что ракета управляемая и выполняет заданные алгоритмом действия, перейдём к испытаниям в России", — сказал Штилерман.

Он также добавил: "Думаю, осенью мы уже будем испытывать наши ракеты на территории России".

Отвечая на вопрос о возможных целях, Штилерман заявил, что речь идет, прежде всего, о Москве и хорошо защищенных военных предприятиях.

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Он также выразил уверенность в том, что российские системы противовоздушной обороны не обладают достаточным опытом для эффективного перехвата баллистических ракет, а украинская сторона быстрее адаптирует средства преодоления ПВО.

Напомним, в июне совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что у Украины есть все возможности для создания собственного ядерного оружия, а главным препятствием остается политическое решение. Он также рассказал, что после завершения испытаний двигателя украинской баллистической ракеты могут начаться летные испытания, а впоследствии — испытания по целям на территории РФ.

Кроме того, в марте Денис Штилерман сообщил, что украинская баллистическая ракета FP-7 завершила этап "горячего запуска" и готовится к испытаниям. По его словам, дальность полета ракеты составляет до 300 км.