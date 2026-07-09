"До старту лічені місяці": українська балістика за крок від ударів по РФ, — Штілерман

Україна може розпочати випробування власної балістичної ракети по цілях на території Росії вже восени 2026 року. До льотних випробувань проєкт відділяє лише завершення випробувань двигуна.

Про це заявив співзасновник і головний конструктор української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, після завершення випробувань двигуна розпочнуться льотні тести, а після підтвердження керованості ракети — випробування по цілях у РФ.

“Щойно ми випробуємо двигун — почнемо льотні випробування. Як тільки побачимо, що ракета керована і виконує задані алгоритмом дії, перейдемо до випробувань на Росії”, — сказав Штілерман.

Він також додав: “Думаю, восени ми вже будемо випробовувати наші ракети на Росії”.

Відповідаючи на запитання про можливі цілі, Штілерман заявив, що насамперед ідеться про Москву та добре захищені військові підприємства.

Відео дня

Він також висловив упевненість, що російські системи протиповітряної оборони не мають достатнього досвіду для ефективного перехоплення балістичних ракет, а українська сторона швидше адаптуватиме засоби подолання ППО.

Нагадаємо, у червні співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна має всі можливості для створення власної ядерної зброї, а головною перепоною залишається політичне рішення. Він також розповів, що після завершення випробувань двигуна української балістичної ракети можуть розпочатися льотні випробування, а згодом — випробування по цілях на території РФ.

Також у березні Денис Штілерман повідомляв, що українська балістична ракета FP-7 завершила етап "гарячого пуску" та готується до тестових випробувань. За його словами, ракета має дальність до 300 км.